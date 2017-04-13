歐冠推薦

周三012 2017-04-13 02:45:00 拜仁VS皇馬

足球魔方APP：本場比賽拜仁獲勝概率為56%,兩隊戰平的概率為25%, 皇馬獲勝的概率為19%。臨場更多精準情報請登錄足球魔方APP。





划詞翻譯 詳細解釋

划詞翻譯 詳細解釋

划詞翻譯 詳細解

划詞翻譯 詳細解釋

划詞翻譯 詳細解釋

競彩1.643.654.10 競彩亞盤1.96半球/一球1.90 歐賠 1.80 4.00 4.50 1.5屆歐冠冠軍拜仁16強戰總比分10比2碾壓式淘汰英超豪門阿森納，展現強大控制力。2.拜仁本賽季歐冠場均控球率71.73%，場均威脅傳球次數15.6次，均位列各隊之首。3.拜仁連續第6個賽季晉級歐冠八強，是歐冠史上挺進八強次數最多的球隊（16次）。實力戰意1.歐冠衛冕冠軍皇馬西甲31戰積72分高居第1，最新歐足聯聯賽排名西甲第1，德甲第2。2.皇馬連續第7個賽季晉級歐冠8強，曾在2年前的歐冠半決賽中以兩回合總比分5比0淘汰拜仁晉級決賽並最終捧杯。3.皇馬是本賽季歐冠至今仍然保持不敗的兩支球隊之一，另外一支球隊是尤文。1.拜仁上場聯賽國家德比主場4比1大勝勁敵多特蒙德，近6場主場各項賽事保持全勝的同時場場至少打進3球，展現出極佳的競技水。2.皇馬上周聯賽進行了一周雙賽，近1周進行了3場比賽，賽程更為緊湊。狀態傷停1.皇馬上場聯賽馬德里德比主場1比1戰平死敵馬競，而近5場客場賽事獲得全勝，其中包括歐冠1/8決賽次回合3比1擊敗意甲豪強那不勒斯。2.拜仁頭號射手萊萬多夫斯基上場聯賽因傷下場，本場出戰成疑；此外主力中衛胡梅爾斯已確定無緣出戰。1.競彩亞盤以主讓半球中低水開盤，后勢升盤為主讓半球/一球中水，留予客隊豪門皇馬較大想像空間；而歐指各主勝由1.86降至1.77。足彩數據1.本場主裁判是義大利名哨里佐利，這將是里佐利第6次執法皇馬比賽，此前5次皇馬3勝2平保持不敗；而在他執法拜仁的5場比賽中，拜仁2勝3負勝率僅40%。這將是兩隊在歐戰歷史上的第23次交手。此前拜仁慕尼黑取得11勝2平9負，進33球失31球的戰績。兩隊最近一次交鋒是在2013-14賽季歐冠半決賽，當時皇家馬德里兩回合總比分5-1雙殺拜仁晉級決賽。上周末聯賽，兩隊均迎來德比戰，拜仁方面，諾伊爾、穆勒得到了輪休，而皇馬那邊全主力出戰，沒有做出輪休調整；且皇馬本場後防大將佩佩傷缺，對後防的影響極大。不過對皇馬利好的是本場將由義大利裁判里佐利執法，此前5次執法，皇馬3勝2平保持不敗。競彩亞盤由半球中水升盤至半球/一球高水，但歐亞略有出入，歐指的客勝賠付仍舊較低對皇馬的客場報以很大期望。綜上，本場推薦皇馬不敗，競彩讓球玩法：0。 （來源：www.cubegoal.com）