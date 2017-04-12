《暗黑破壞神3》將於2.6版本推出新職業死靈法師，而暴雪官方今天也已開始對這一職業進行封閉測試。目前官網已經放出了死靈法師的技能詳情，一起來了解一下。注意，由於是台服官網的譯名，所以國服可能會有所不同。

以下為官網原文：

死靈法師掌握了無上法力，只需揮舞指尖便能駕馭鮮血，白骨，詛咒以及成群奴僕。經過含辛茹苦的漫長開發后，我們的最新職業已蓄勢待發，並準備好向各位分享在死靈法師Beta測試其間，獲邀的測試玩家所能使用的死靈法師主動與被動技能。

（注意：以下內容仍處於開發階段，所有技能名稱，各項數據與功能仍可能會大幅修改。除此之外，死靈法師的專屬傳奇物品及職業套裝尚未開放測試。）

基礎技能（物理）

產生：24點魂能。

從地面召喚骨刺，每秒造成150%的武器傷害。

突刺（物理）

骨刺可以敵人昏迷1秒。

骨道（物理）

現在會釋放出成排的尖刺，造成100%的武器傷害。對遠方敵人造成的傷害最多可提高100%。

骨柱（毒素）

改為巨大骨柱攻擊目標與附近最多兩名敵人，造成150%的武器傷害。

冰刺（冰寒）

留下一片冰霜，使敵人移動速度降低60%，持續2秒。

血刺（物理）

使敵人受傷流血，造成50%的武器傷害，持續2秒，並於效果持續時間內恢復總生命值的0.5%。

虹吸血液

基礎技能 （物理）

每次造成傷害時產生 15 點魂能。

汲取目標敵人的鮮血，造成 300% 的武器傷害。

你在引導技能時，虹吸血液每秒能為你恢復總生命值的 2%。

抑制 （冰寒）

使敵人的移動速度降低 75%。

魂能精華 （物理）

生命值全滿時，你獲得的魂能提高至 20 點。

吸取生命 （物理）

生命恢復提高 6%，但不再使你恢復魂能。

力量轉移 （毒素）

每當你造成傷害，傷害值便提高 10%。最多可堆疊 10 次。

血蛭 （物理）

在汲取期間吸收 40 碼內所有的生命之球。

死亡鐮刀

基礎技能 （物理）

每擊中一名敵人可產生 12 點魂能。

召喚鐮刀斬擊你面前的敵人，造成 150% 武器傷害值的物理傷害。

血魄鐮刀 （物理）

每擊中一名敵人便恢復 1% 生命值。

斬殺鐮刀 （物理）

攻擊生命值低於 20% 的敵人時，有 5% 的機率將其立即斬殺。

冰寒鐮刀 （冰寒）

每擊中一名敵人可使你的攻擊速度提高 1% ，持續 5 秒。最多可堆疊 15 次。

雙鐮刀 （物理）

召喚兩把鐮刀斬擊你面前的敵人，造成 150% 武器傷害值的物理傷害，並將敵人聚攏集中。

詛咒鐮刀 （毒素）

有 15% 的機率對鐮刀擊中的敵人造成隨機詛咒。