近日，外媒給出了任天堂Switch派對遊戲《1-2 Switch》的首周銷量。在首周《1-2 Switch》總銷量為186807份。《1-2 Switch》是Switch首發遊戲，已於2017年3月3日上市。

在各銷售區域，日本區銷量名列前茅，日本區銷量為77154份，佔總銷量的41%；位列第二的區域為歐洲區，歐洲區銷量為64479份，佔總銷量35%。

《1-2 Switch》中包含28款迷你遊戲，這些遊戲基本都不需要看屏幕就能進行兩人之間的歡樂PK大戰。