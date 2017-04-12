《寒刀》是一款滿載武俠情懷的ARPG網頁遊戲精品，以為無上觀復讎、為江湖武林剷除鬼煞宗這一邪惡勢力為遊戲劇情主線，通過細膩精美的特效表現、飄逸流暢的輕功動作、唯美清新的地圖風景、引人入深的遊戲劇情，生動譜寫江湖中的恩怨情仇，俠義直腸，每日活動精彩紛呈，又根據劇情變化推出珍獸、名器等新奇系統，為你傾力打造一個真實的江湖武林，展現一個恢弘的武俠世界。

網頁遊戲《寒刀》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出寒刀遊戲輔助腳本，自動主線升級，自動打boss等，只為廣大寒刀頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對寒刀頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成寒刀頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。

寒刀輔助功能：

1、一鍵自動主線升級到67級，

2、一鍵自動懸賞任務、懲凶打寶，

3、一鍵自動單人副本：進階副本、裝備副本、豪俠之路、經驗副本、內功副本、寶石副本，

4、一鍵自動競技場、護送美人，

5、一鍵自動陣營任務：採集任務、刺探任務，

6、自動野外掛機。

遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！

玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。

新浪頁游助手小號多開使用方法：

1.開啟需要多開小號的遊戲界面，

2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可

3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，

4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。

新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。

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