神秘鐵櫃進龍門港 蘭嶼人阻止上岸中央社 (2017-04-12 14:13)
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣蘭嶼龍門港今天有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。
今天上午蘭嶼民眾發現台電的貨輪運送大型木箱進入龍門港，於是互相走告，驚動鄉長夏曼•迦拉牧和鄉民代表會，數10位鄉民趕往港口關切。
有鄉民質疑是要將核廢料運到蘭嶼，情緒激動，阻止木箱下船，並且要求木箱打開。台電人員將木箱打開，裡面裝的是3層的空鐵櫃。
現場抗議的鄉民表示，雖然不是運送核廢料到蘭嶼，但台電並沒有行文告知鄉公所，因此必須等鄉公所收到正式公文，才能進港。
台電人員表示，這些鐵櫃是「提升營運安全計畫」，要裝整檢後的核廢桶，1個鐵櫃可裝12個核廢桶，加強核廢桶的安全性，這些作業都有事先和蘭嶼居民溝通過，不解，鄉民為何今天會到港口阻止卸貨。
台電人員表示，運送作業都有行文給海巡等相關單位，才會將貨櫃送到蘭嶼，既然蘭嶼鄉民有意見，會先將空櫃送回台東。
台電表示，這項容器安全提升計畫，預計做2740個安全容器，將來將核廢桶運離蘭嶼時，也可增加安全性。1060412
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