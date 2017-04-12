▲奧蘭多布魯大方談論前女友凱蒂佩芮。（合成圖／翻攝自Instagram，2017.04.12）

男星奧蘭多布魯去年與凱蒂佩芮傳出熱戀，期間兩人不避諱大方放閃，沒想到這段感情卻在今年3月突然畫下句點。奧蘭多布魯近日接受訪問，他透露與凱蒂佩芮依然是朋友，更強調情侶並不是分手後就一定要憎恨對方。

據外媒報導，奧蘭多布魯為了證明自己能公開和平分手，特別舉出前妻與前女友當作例子。他稱和前妻米蘭達都不希望兒子弗林能接觸網路，因為上面有太多社會大眾為他們捏造的「謊言」。雖然與米蘭達已經沒有婚姻關係，但對弗林而言，他們依然是對好父母。

談到凱蒂佩芮時，奧蘭多布魯似乎不想提到前女友的名字，他強調兩人都已經是成年人，認為兩個人可以作為社會榜樣，讓大家知道分手後不一定要憎恨對方。

▲奧蘭多布魯（右）和凱蒂佩芮曾被拍到公然調情。（圖／翻攝自《DailyMail》，2016.08.08）