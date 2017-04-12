我區4名舉重運動員獲得參加全運會決賽資格北京新浪網 (2017-04-12 14:00)
4月8日至11日，2017年全國女子舉重錦標賽暨第十三屆全國運動會預選賽在廣東省惠州市舉辦。比賽分7個單項進行，共有來自全國28支代表隊的選手參加角逐。
我區共有4名運動員進入決賽，分別是歐伶俐（58公斤級）、李萍（58公斤級）、周文玉（63公斤級）、石佳琪（75公斤級），其中，歐伶俐獲得58公斤級挺舉第三名、總成績第七名。
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