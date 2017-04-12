日期:2017年4月12日，國家體育總局體育彩票管理中心下發通知，將啟動大樂透歷史上第九次大規模派獎活動。本次派獎活動定於大樂透第17044期（4月17日晚20點10分開始銷售，2017年4月19日開獎）起至第17063期（6月3日開獎）止，連續派獎20期，活動分為一等獎派獎及固定獎派獎兩部分，其中一等獎派獎2億，固定獎派獎3億。

【名詞解釋】大樂透固定獎，即指四等獎(中4+1/3+2)、五等獎(中4+0/3+1/2+2)、六等獎(中3+0/1+2/2+1/0+2)，對應的獎金分別為200元、10元以及5元。

一等獎每期派1000萬共計2億 3元最高可中2400萬

根據派獎規則，每期安排1000萬元用於一等獎派獎，共持續20期，派獎總金額2億元。當期中得一等獎者同時中得派獎獎金，派獎獎金由所有一等獎按中獎注數均分，基本投注和追加投注按超級大樂透遊戲規則規定的比例分配。基本投注單注派獎獎金最高限額500萬元，追加投注單注派獎獎金最高限額300萬元。

若當期一等獎未中出，或者派獎獎金按中獎注數均分後有結餘則順延滾入下一期，與下一期的1000萬元合併用於一等獎派獎；若一等獎派獎最後一期(第17063期)結束時一等獎派獎獎金仍有剩餘，則一等獎派獎往後順延，直至一等獎派獎獎金派送完畢為止。

按此規則，派獎期間如果追加投注命中頭獎，並且當期開獎僅有1注頭獎產生，那麼可獲得基本投注單注派獎的500萬元，同時還可獲得追加投注單注派獎300萬元，這也就意味著單注最高可獲得2400萬巨獎！

普惠！固定獎共計派3億 3元追加投注比2元獎金翻倍

固定獎派獎派獎首期(第17044期)即投入3億元用於固定獎派獎。進行追加投注的基本投注，若中得四等獎、五等獎及六等獎，則同時中得派獎獎金，單注派獎獎金依次為：100元、5元、5元。派獎后，大樂透四至六等獎的總獎金分別為400元、20元和10元。

固定獎派獎獎金派完即結束，20期未派完則順延。若結束時固定獎派獎獎金餘額不足以支付當期固定獎派獎獎金，則從超級大樂透調節基金中調撥補足，固定獎派獎活動於當期結束。

作為大樂透歷史上第9次大規模派獎活動，本次派獎獎金與第8次並列歷史最高。如果再考慮到大樂透目前30餘億元的超高獎池，本次派獎活動期間是否會爆發億元大獎值得期待。不過在這裏也請廣大彩民注意，如果您在派獎活動期間命中了大樂透二等獎和三等獎，則將遺憾的與本次5億派獎擦肩而過。(好學)

附體彩中心通知：

關於開展中國體育彩票

超級大樂透派獎活動的公告

為慶祝體育彩票超級大樂透（以下簡稱超級大樂透）上市十周年，回饋廣大購彩者，茲定於超級大樂透第17044期（2017年4月19日開獎）起至第17063期（6月3日開獎）止，開展超級大樂透派獎活動，具體如下：

一、一等獎派獎

自超級大樂透第17044期（4月17日晚20:10開始銷售，4月19日開獎）起，每期安排1000萬元用於一等獎派獎，共持續20期，派獎總額2億元。派獎期間，中得當期超級大樂透一等獎者，則同時中得派獎獎金，派獎獎金由當期所有一等獎按照中獎注數均分，基本投注和追加投注按照遊戲規則規定比例分配。基本投注單注派獎獎金最高限額500萬元，追加投注單注派獎獎金最高限額300萬元。

若當期一等獎未中出，或者當期派獎獎金按中獎注數均分後有結餘，則當期結餘獎金順延滾入下一期，與下一期安排的1000萬元派獎獎金合併後派獎；若派獎最後一期計獎后，一等獎派獎獎金仍有結餘，則結餘獎金順延至下一期，直至一等獎派獎獎金派送完畢為止。

二、固定獎派獎

自超級大樂透第17044期（4月17日晚20:10開始銷售，4月19日開獎）起，安排3億元用於進行追加投注的固定獎派獎。派獎期間，進行追加投注的基本投注，若中得當期四等獎、五等獎、六等獎，則同時中得派獎獎金，單注派獎獎金依次為：100元、5元、5元。

若派獎最後一期計獎后，固定獎派獎獎金仍有結餘，則結餘獎金順延至下一期，直至固定獎派獎獎金派送完畢為止。若固定獎派獎獎金餘額不足以支付當期固定獎派獎獎金，則從超級大樂透調節基金補足，固定獎派獎活動於當期結束。

本次派獎活動所需資金從超級大樂透調節基金支出。

感謝廣大購彩者對中國體育彩票的支持。

特此公告。

國家體育總局體育彩票管理中心

2017年4月12日