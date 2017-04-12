昨天，為期四天的2017亞洲沙灘排球巡迴賽泰國沙敦府站的比賽已順利閉幕。岳園、王凡在最後一場比賽中力克澳大利亞組合，收穫女子組冠軍，為中國沙排的2017賽季迎來了開門紅。

4月8日，在泰國沙敦府開幕的此次賽事，是中國沙灘排球國家隊參加的2017年首個境外比賽。這次大賽也是國家隊2020東京奧運周期的首次亮相。女隊除了岳園、王凡這對老搭檔之外，還有薛晨、王鑫鑫這個新組合。男子方面，派出了包健、哈力克江和李焯新、周朝威兩對組合。

在小組賽階段，岳園、王凡乾淨利落地戰勝了越南和中國香港兩對組合。薛晨、王鑫鑫也是兵不血刃地拿下紐西蘭和印尼兩組選手，順利晉級淘汰賽階段。而男子方面則不盡如人意。包健、哈力克江不敵伊朗和印尼兩對組合。新配對的李焯新、周朝威組合還沒有形成默契，也是先後不敵日本與澳大利亞組合。男子兩對組合也同時無緣淘汰賽階段。

女子八分之一決賽中，岳園、王凡以兩個21-16輕鬆戰勝日本組合。薛晨、王鑫鑫更是以2-0（21-15，21-13）順利拿下中國香港組合。但由於分組不利，兩對組合在四分之一決賽中相遇，最終，岳園、王凡以2-1（21-16，18-21，15-9）戰勝自己的隊友挺進半決賽。

半決賽中，岳園、王凡苦戰三局，有驚無險地以2-1（15-21，21-15，22-20）戰勝泰國組合拉達龍、烏東差威，晉級決賽。

決賽中，面對老對手澳大利亞組合鮑登、克蘭西，中國金花毫不手軟，在關鍵分處理上明顯更勝一籌。最終以2-0（21-18，23-21）成功登頂。這也是中國沙灘排球國家隊今年收穫的首個冠軍。女子組季軍最終被東道主泰國組合拉達龍、烏東差威獲得。

男子方面，金牌被卡達組合傑斐遜、謝里夫獲得；銀牌獲得者是印尼組合燦德拉、阿斯飛亞；銅牌被澳大利亞組合麥克修、舒曼組合獲得。

（來源：沙灘排球大本營公眾號）