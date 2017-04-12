昨天的推薦有亮點，也有黑線，亮點在與亞冠的前兩場，西悉尼漫步者2比3首爾FC，浦和紅鑽1比0上海上港，兩場的讓平串關可達15倍，比分串關更是達到了165倍。

昨天最遺憾的是濟州聯隊對陣阿德萊德聯隊，本場比賽看出可能有冷，甚至也聯想到首爾FC主場輸球那一場，但看了阿德萊德聯隊的戰績，還是把爆大冷的設計給忽略了。不得不說，現在的韓國球隊和澳大利亞球隊啊，水太深了。

昨天我直播的正是西悉尼漫步者對陣首爾FC，開場4分鐘，首爾FC領先，我跟同事說，這一場的比分可能是2比3。最終比分果然定格在2比3。是我神嗎？不是，是現在有些比賽的劇本太雷人，套路太深。濟州聯隊的這場比賽也是套路，很可惜，我設計了，沒設計到位，以後盡量躲開這些坑人的球隊。

今天比賽依然值得一看，亞冠和歐冠都有一定的玄機。

今天是4月12日，歷史上的今天發生過哪些大事呢？

1847年4月12日，容閎前往美國留學，他是第一個畢業於美國耶魯大學的中國留學生，是中國留學生事業的先驅，被譽為「中國留學生之父」。

在清末洋務運動中，他因促成並且經理了兩件大事而彪炳史冊：建成了中國近代第一座完整的機器廠——上海江南機器製造局；組織了第一批官費赴美留學幼童。在中國近代西學東漸、戊戌變法和辛亥革命中，容閎都有不可磨滅的貢獻。

大家有興趣的話，可以去搜索一下五集紀錄片《幼童》，看一看容閎當年促成的是一件多麼功德無量、利在千秋的事。

我們不妨看看留學生後來的成就：

留美生中從事工礦、鐵路、電報者30人，其中工礦負責人9人，工程師6人，鐵路局長3人；從事教育事業者5人，其中清華大學校長1人、北洋大學校長1人；從事外交行政者24人，其中領事、代辦以上者12人，外交部部長1人、副部長1人，駐外大使1人，國務院總理1人；從事商業者7人；進入海軍者20人，其中14人為海軍將領。

有人問我，曲老師你天天研究歷史有什麼用？

歷史可以靜心，歷史使可以回望往昔，可以看清腳下，可以放眼未來。

今天給大家推薦一場單關： 蒙通聯-蔚山現代

本場有些有些詭異，初盤為蔚山現代客場讓半球，目前降為讓平半，以蒙通聯的主場實力以及在亞冠中的贏盤能力，蔚山現代對應的這個盤有點強開的味道。但也有可能這一場是有劇本的。

查看蔚山現代過往客場表現，取勝場次不多，即便取勝，凈勝一球的場次佔到了絕大多數。

蒙通聯 讓勝平

實戰首選 讓勝

比分 1比0 2比1