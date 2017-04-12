（中央社記者陳家倫上海12日電）48歲藝人伊能靜2015年再婚，並於去年生下女兒「小米粒」。她日前表示，想和老公秦昊再生一個，「孩子能給家庭帶來歡聲笑語」；對秦昊來講，他也會變得更成熟。



伊能靜2000年與歌手庾澄慶（哈林）結婚，並育有1子「小哈利」，不過兩人在2009年宣告離婚。伊能靜2015年與小她10歲的中國大陸演員秦昊再婚，兩人2016年6月喜迎女兒「小米粒」出世。



廣州日報今天報導，伊能靜日前帶著女兒參加芒果TV真人秀「媽媽是超人」，直言想和秦昊「再要一個」。她昨天向媒體表示，孩子能給家庭帶來翻天覆地的變化以及歡聲笑語；對秦昊來講，他也會變得更成熟。



伊能靜在採訪中也罕見談到哈林，現在誰有時間就誰陪伴小孩子，哈利是和哈林的第一個孩子，「是他教會我們怎麼當父母」。她也期盼，外界在這部分能減少一點猜測，多一點祝福。



在「媽媽是超人」節目中，秦昊為伊能靜和女兒準備了驚喜晚餐，少女心爆棚的伊能靜現場表白「我和你還在戀愛」。隨後，伊能靜開啟「逼問」模式，「你還記得你第一次送我的禮物是什麼嗎」、「我什麼時候最漂亮？」



對此，秦昊要不就是回答不準確，要不就是沉默以對。



針對外界質疑兩人感情「作秀」、「尷尬」，伊能靜說，沒想到和秦昊的感情模式引起這麼多討論，其實挺開心的。很多事情雖說是家裡的事，但有這麼多人關心並引起共鳴，這對自己和秦昊來講是很有意義的。



伊能靜認為，自己和秦昊的生活就像是很普通的家庭，沒有瓊瑤劇裡那麼多甜言蜜語，甚至更平淡一些，但這正是她選擇和秦昊在一起的原因。戲劇化的人生令人疲倦，希望選擇的是一個簡單的家庭生活。1060412