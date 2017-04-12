【台灣醒報記者林亭妤台北報導】針對八里污水處理廠排放污水一事，民進黨籍立委陳曼麗比對資料後召開記者會提出4項疑點說，「不是汙水處理廠造假，就是環保署造假，」她要求環保署立即進廠進行深度稽核。環保署則回應，會要求地方進行手動的水質水量監測，並已積極修正《水污染防治條例》，會盡速發布。

為進一步追查八里污水處理廠事件，陳曼麗整理出處理廠的「成果處理表」、環保署水保處提供的八里污水廠「海放館定期申報」、環保署廢管處提供的八里污水廠「污泥委託處理量」等資料比對，12日於記者會上指出4項疑點：污水處理量完全等於放流水水量、近5年的放流水水質都符合海洋排放標準、理應產生的污泥量憑空消失、資料和環署不相符等。

陳曼麗說，據八里污水處理廠的成果處理表顯示，其污水處理量、進流水懸浮固體量在近5年都逐年攀升，但環保署水保處提供的資料，卻顯示處理廠近5年的污泥產生量逐年下降，「反映出排放資料可能造假、污泥違法處理或污水未經適當處理。」

「此外，污水處理廠成果處理表近5年的污水處理量，竟與環保署水保處提供的放流水水量資料數據完全一致。」陳曼麗指出，污水處理量至少要扣除污泥產生量和再生水使用量後才是放流水的水量，不應完全一致，因此污水處理量或放流水水量數據，勢必有一方造假。

陳曼麗更質疑，近5年環保署都有前往八里污水處理廠進行稽核與採樣，但檢測不合格的樣數全是0件，非常不可思議。她呼籲，八里污水處理廠已經發生重大違規，應立即加裝「連續自動監測設備」，別再苦等修法。

對此，環保署水保處專委魏文宜表示，加裝連續自動監測設備的措施一直有在進行，會同步修正《水污染防制條例》、盡速公告新規範。