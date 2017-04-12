日期:4月12日2時45分（義大利當地時間11日20時45分），歐洲冠軍聯賽1/4決賽首回合先賽1場，尤文圖斯主場3比0完勝巴塞羅那。迪巴拉梅開二度。下半時，皮亞尼奇角球助攻基耶利尼破門。

兩隊自2015年歐冠決賽后首次遭遇。尤文近21個歐戰主場不敗（12勝9平），歐冠4連勝且連續351分鐘不失球。曼朱基奇肌肉傷愈回歸首發，阿萊格里得以排出最強陣容。阿爾維斯出戰老東家。巴薩歐戰客場對陣尤文不勝（2平2負）。布斯克茨停賽，馬斯切拉諾打后腰。馬蒂厄取代阿爾巴。

至少2300名巴薩球迷到場助威。開場21秒，赫迪拉就有一腳外圍遠射試探。皮亞尼奇右路自由球傳中，伊瓜因在門前8米處頭槌被特爾施特根抱住。尤文第7分鐘取得領先！伊瓜因左路長傳轉移，誇德拉多右路切入禁區回傳，迪巴拉在門前8米處轉身左腳弧線球入遠角[點擊觀看進球視頻]，1比0。尤文本賽季此前在迪巴拉進球的11場比賽中保持全勝。

梅西右側禁區角外側主罰自由球高出，此後他中路送出精準直塞，伊涅斯塔禁區左側反越位成功，距門7米處單刀左腳推射被左手指尖一碰偏出遠門柱！[點擊觀看視頻]逃過一劫的尤文隨即擴大比分，第22分鐘，曼朱基奇左路突破回傳，迪巴拉前點距門14米處左腳低射鑽入近角[點擊觀看進球視頻]，2比0！迪巴拉本賽季歐冠4球，排名本隊首位。巴薩近3場歐冠2次被阿根廷球員梅開二度（迪馬利亞和迪巴拉），而此前只有巴爾博能夠做到。迪巴拉也成為2015年3月特維斯之後，首位單場歐冠梅開二度的尤文隊員。

誇德拉多右路回傳，皮亞尼奇在門前14米處推射高出。馬蒂厄傳中，蘇亞雷斯沖頂偏出。阿萊士-桑德羅左路回傳，伊瓜因禁區線以里推射被特爾施特根撲出。整個上半時尤文控球率僅30%，但射正次數之比為5比1。

下半時，安德烈-戈麥斯換下馬蒂厄。梅西和赫迪拉外圍遠射脫靶。梅西分球，伊涅斯塔左側禁區邊緣低射偏出遠門柱。誇德拉多右路反擊突入禁區回傳，伊瓜因在門前18米處推射被特爾施特根沒收。阿爾維斯長傳，伊瓜因反越位突入禁區右側，距門8米處推射被特爾施特根得到。

尤文第55分鐘再下一城！皮亞尼奇左側開出角球，基耶利尼後點距門8米處頭槌彈地入遠角[點擊觀看進球視頻]，3比0。這是他歐冠第2球，上次歐冠破門還是8年前（2009年小組賽對海法馬卡比）。皮亞尼奇是本賽季歐冠助攻最多的尤文隊員（3次）。巴薩近2個歐冠客場總失球7個，上次連續2個歐冠客場總失球7個，還要追溯到2000年對切爾西和瓦倫西亞。

梅西右路內切塞球，蘇亞雷斯在門前轉身8米處推射蹭博努奇偏出底線。勒米納換下誇德拉多。阿爾維斯左路突入禁區挑傳，塞爾吉-羅伯托右路回敲，蘇亞雷斯在門前14米處推射高出。林孔換下迪巴拉。巴爾扎利換下皮亞尼奇。曼朱基奇出現抽筋。內馬爾左路傳中，塞爾吉-羅伯托頭槌被布馮沒收。巴薩最終在都靈0比3告負。

尤文圖斯（4-2-3-1）：1-布馮/23-阿爾維斯，19-博努奇，3-基耶利尼，12-阿萊士-桑德羅/6-赫迪拉，5-皮亞尼奇（89『15-巴爾扎利）/7-誇德拉多（73』勒米納），21-迪巴拉（81『林孔），17-曼朱基奇/9-伊瓜因（未出場替補：25-內托，8-馬爾基西奧，22-阿薩莫阿，26-利希施泰納）

巴塞羅那（4-3-3）：1-特爾施特根/20-塞爾吉-羅伯托，3-皮克，23-烏姆蒂蒂，24-馬蒂厄（46『21-安德烈-戈麥斯）/4-拉基蒂奇，14-馬斯切拉諾，8-伊涅斯塔/10-梅西，9-蘇亞雷斯，11-內馬爾（未出場替補：13-西萊森，6-丹尼斯-蘇亞雷斯，17-帕科，18-阿爾巴，19-迪涅，28-阿萊尼亞）。