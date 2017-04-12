尤文與巴薩的首回合對決以3-0的比分收場，這有些出乎人們的意料。裹挾上一輪奇迹逆轉大巴黎的膽氣，巴薩大有直衝決賽的勢頭，但尤文還是給巴薩當頭潑了一盆冷水。

這又是一場典型的義大利式的勝利。尤文全場控球率僅佔三成，射門數也比巴薩要少，但從場面上看斑馬軍團創造出來的絕對機會要多得多，射正球門次數也比巴薩多出一倍。這很容易讓人想起去年夏天歐洲杯上的義大利，控球一向不佔優勢，但憑藉出色的防守體系以及極高的進攻效率，義大利還是能取得比賽的勝利。

賽前曾效力巴薩的義大利名將阿爾貝蒂尼說：「對義大利的球隊來說，他們可能89分鐘碰不到球，但在最後1分鐘他們就會取勝。」而比賽並沒有按照這樣的形勢發展。3-0的比分誰都沒有預料到，一是擁有MSN的巴薩一球未進，二是主打防守的尤文圖斯能夠打進三球。事實上，兩隊的進攻能力並不像比分體現的那麼懸殊，真正存在差距的是防守。

尤文的防守有多恐怖？這已經是他們連續第四場歐冠沒有丟球了，而本賽季目前為止歐冠9場比賽，尤文一共僅丟過2球，是丟球數最少的一支球隊！另外7場比賽，布馮把守的大門從未告失。這是令全歐膽寒的一項數據。另外尤文的最近48個主場比賽保持不敗，取得了42勝6平的可怕戰績，從2015年8月起，他們在主場就沒有輸過球，最近的16場比賽全部取勝。不像大巴黎，尤文的穩定性堪列歐洲前三，在這樣的情況下巴薩像在第二回合再實現逆轉會更加困難。

像本場比賽體現的一樣，擁有MSN的巴薩並沒有在尤紋身上佔到什麼便宜。在巴薩本賽季過往的50場比賽中，只有4場比賽沒有取得進球，而尤文就是巴薩本賽季遇到的最難啃的骨頭。義大利出色的整體防守體系，尤文主場的氣勢與鬥志，還有39歲依然站在門前守衛球隊的布馮，在這場矛與盾的較量中尤文取得了完勝。斑馬軍團力圖將巴薩的攻勢擋在禁區外，有數據顯示，上半場梅西甚至沒在禁區內有過觸球。

雖然賽后義大利媒體一致敲打阿萊格里，一定要避免像巴黎一樣在客場翻船，但嚴謹的尤文圖斯大概不會重蹈覆轍。「穩」，一直是義大利球隊近幾年給人們的印象。