李曉旭休戰223天后復出！全運熱身遼寧勝吉林北京新浪網 (2017-04-12 13:50)
日期:4月12日消息，已經重傷休戰半年的李曉旭終於迎來復出，在全運會熱身賽遼寧擊敗吉林的比賽中，李曉旭為遼寧隊首發出場。
正在備戰全運會預賽的遼寧男籃昨天在瀋陽與吉林男籃進行了一場熱身賽，結果遼籃以94比68大勝。遼籃派出的首發陣容是韓德君、李曉旭、劉志軒、郭旭和趙繼偉。衛猛、高詩岩、原帥、柴長易和趙率舟等人也先後出場。楊鳴和郭艾倫因患感冒休戰。今天下午，雙方會再戰一場。隨後，遼寧全運隊將在熱身賽中對陣北京隊。
李曉旭在去年8月31日，CBA賽季開始前的體側中受重傷，跟腱斷裂做了手術，CBA整個賽季全部缺席，去年的亞軍遼寧隊最終也止步半決賽。時隔223天，「國產魔獸」終於復出。
（勿忘初衷）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 未來兒童 (1年12期) + 304不鏽鋼妙廚師經典琴音壺 (5L)
- RED STONE for SAMSUNG CLP-K508L環保碳粉匣(黑色)
- 【ZETT】頂級硬式全牛皮棒壘手套 外野手用 13吋(BPGT-1738)
- Bernice-艾森豪時尚玻璃大茶几-白色
- 【NIXON】Corporal SS 潮流吸引軍事風(A346-2541)
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 紐巴倫 運動 跑步 男鞋 低筒 跑鞋
- 【msi微星】GL62 6QC-458TW 15.6吋 i5-6300HQ GT940M WIN10
- RED STONE for EPSON ERC05色帶(紫色1組50入)
- Samsung三星298公升TWIN【左開冷凍】冰箱RZ28H61557F/TW
- 《BuyJM》現代風全網升降扶手高背辦公椅
上班族6元中大樂透966萬 不打算買房買車-圖【北京新浪網】
丈夫中大樂透807萬卻遭妻子奚落 欲捐錢給家鄉建橋【北京新浪網】
大樂透近10期周三開獎獎號分佈：後區07熱開4期【北京新浪網】
美國四胞胎兄弟被耶魯哈佛錄取 玩田徑足球也不賴【北京新浪網】
風飛揚大樂透第17041期預測：二區碼增溫【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》