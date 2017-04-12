日期:4月12日消息，已經重傷休戰半年的李曉旭終於迎來復出，在全運會熱身賽遼寧擊敗吉林的比賽中，李曉旭為遼寧隊首發出場。

正在備戰全運會預賽的遼寧男籃昨天在瀋陽與吉林男籃進行了一場熱身賽，結果遼籃以94比68大勝。遼籃派出的首發陣容是韓德君、李曉旭、劉志軒、郭旭和趙繼偉。衛猛、高詩岩、原帥、柴長易和趙率舟等人也先後出場。楊鳴和郭艾倫因患感冒休戰。今天下午，雙方會再戰一場。隨後，遼寧全運隊將在熱身賽中對陣北京隊。

李曉旭在去年8月31日，CBA賽季開始前的體側中受重傷，跟腱斷裂做了手術，CBA整個賽季全部缺席，去年的亞軍遼寧隊最終也止步半決賽。時隔223天，「國產魔獸」終於復出。

（勿忘初衷）