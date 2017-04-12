日期:4月11日晚18點30分，2017年亞冠聯賽小組賽第四輪-上海上港客戰浦和紅鑽的比賽在琦玉2002世界杯球場開賽。第43分鐘浦和兩位外援配合，席爾瓦在禁區內起右腳射門得分。第63分鐘奧斯卡禁區內被柏木陽介放倒，但他的點球被對方門將西川周作撲出。第74分鐘呂文君傳球打在槙野智章手上，上港再次獲得點球，但奧斯卡第二個點球爆射高出。本場比賽浦和門將西川周作連續做出關鍵撲救，沒有讓上港的開放進攻取得進球。最終浦和紅鑽主場1比0小勝上海上港。

兩隊上一回合交鋒，上港主場3比2險勝。上港本場缺少絕對主力胡爾克，「綠巨人」上輪聯賽對陣山東時受傷，不過在J聯賽成名的胡爾克還是隨隊來到日本拜訪舊友。比賽之時雨霧蒙蒙，開場不到20秒浦和就險些得分。宇賀神友彌左路傳中，席爾瓦禁區內飛身鏟射，球中門柱彈出！接著柳比揚基奇補射高出。回到主場浦和的整體隊型始終壓前。第9分鐘，開場活躍的駒井善成在和王燊超拼搶中膝蓋受傷倒地，但短暫治療後繼續比賽。

上港在頂過開場10分鐘之後，逐漸和對方取得對等均勢。第19分鐘艾哈邁多夫中路出球，武磊擺脫防守后強行射門，球打在對方隊員身上稍稍偏出。角球開出后，賀慣頭槌沖頂沒頂好。第22分鐘柏木陽介開出右路角球，顏駿凌在席爾瓦干擾下，連撲兩下都沒把球抱住，好在上港後衛及時一腳踢出。第26分鐘西川周作禁區內解圍，皮球踢在奧斯卡身上出界，裁判判罰球打在西川身上出界，上港角球沒有取得威脅。

第29分鐘槙野智章在左路起右腳斜傳，皮球直奔大門後點，顏駿凌飛身把球打出。第33分鐘上港也險些得分，呂文君迂迴到禁區腹地，傅歡右路球準確找到呂文君，但呂的頭槌中柱彈出！第43分鐘沉悶局面被打破，浦和在上港禁區內連續配合，先是青木拓矢禁區外圍直線送球，柳比揚基奇禁區內得球橫傳，席爾瓦在上港三名隊員之間起腳射門，顏駿凌撲救不及，1比0，浦和領先。

中場休息兩隊沒有換人，第47分鐘上半場被限制的很厲害的埃爾克森終於找到射門機會，奧斯卡送球，埃爾克森轉身就射，被西川把球撲出。第48分鐘奧斯卡右路開出角球，武磊頭槌偏出。第50分鐘傅歡右路遠距離傳中，埃爾克森和西川周作爭在一起，身體強壯的巴西人擠開西川，但西川還是搶先把球剷出。第51分鐘主隊險些送給上港進球，槙野智章回傳半高球，西川周作凌空球解圍踢疵，武磊把球撥到左路，埃爾克森射門被反應敏捷的西川倒地撲出！

下半場開場後上港打得積極主動，但浦和也很快找到機會。第53分鐘浦和快速反擊，柳比揚基奇讓球轉身擺脫石柯后一路殺入禁區，好在他最後的射門被顏駿凌倒地用腿擋出！第56分鐘武磊在右路連續變向過掉槙野智章和遠藤航，殺入小禁區后橫傳，森脅良太卡在呂文君之前把球踢出！第57分鐘傅歡在和宇賀神友彌對抗中倒地不起。

第58分鐘主隊連換兩人，武藤雄樹和李忠成出場，柳比揚基奇和青木拓矢下。第60分鐘張衛換下一直未能起身的傅歡。第61分鐘浦和中路配合，駒井善成禁區線附近推射，顏駿凌飛身把球撲出！第62分鐘柏木陽介跑動中遠射高出。第63分鐘武磊得球高速前進中直傳，呂文君隨即腳後跟巧妙磕傳，奧斯卡禁區內得球后橫切，被柏木陽介放倒，點球！奧斯卡的點球主罰方向被西川判斷到位，他向右橫撲，把球脫了一下后，球打在橫樑彈下！

第66分鐘柏木又對奧斯卡犯規，上港獲得禁區外自由球機會，呂文君的射門被西川撲住。第68分鐘武磊掩護，呂文君禁區外左腳怒射，又被今天成為焦點的西川飛身撲出。角球開出后，武磊頭槌偏出。第71分鐘浦和連續滲透入禁區，好在最後時刻石柯堵住李忠成的射門。

第74分鐘上港又在右路製造威脅，槙野智章解圍失誤被呂文君搶到，雖然第一次進攻給打出，但重新得球的呂文君再次傳球，皮球正好打在槙野智章手上！又是點球！還是奧斯卡主罰，但壓力巨大的巴西人爆射高出！第76分鐘上港用張一換下蔡慧康。第77分鐘埃爾克森做球，奧斯卡禁區線附近突然發炮，又是西川做出精彩撲救，武磊補射沒有碰到。第78分鐘艾哈邁多夫倒在場邊痛苦不堪。

第79分鐘埃爾克森禁區外怒射高出，浦和用那須大亮換下席爾瓦加強防守。第81分鐘林創益換下受傷無法堅持的艾哈邁多夫。第83分鐘上港開出戰術角球，奧斯卡瘋狂帶球內切后射門高出。比賽進入最後階段，絕對來情緒的奧斯卡基本已經不傳球，全靠自己帶球狂沖，第90分鐘森脅良太禁區外吊射被顏駿凌騰身撲出。最終浦和紅鑽主場1比0小勝上海上港。

上海上港：1-顏駿凌；23-傅歡（2-張衛 60分鐘）、27-石柯、28-賀慣、4-王燊超；25-艾哈邁多夫（15-林創益 81分鐘）、6-蔡慧康（18-張一 76分鐘）、8-奧斯卡；7-武磊、11-呂文君、9-埃爾克森

浦和紅鑽：1-西川周作；46-森脅良太、5-槙野智章、6-遠藤航；16-青木拓矢（20-李忠成 58分鐘）、22-阿部勇樹、10-柏木陽介、3-宇賀神友彌、18-駒井善成；8-席爾瓦（4-那須大亮 80分鐘）、21-柳比揚基奇（9-武藤雄樹 58分鐘）。