日期:4月11日19點35分，2017年亞冠聯賽小組賽展開第四輪的爭奪，江蘇蘇寧主場3-0戰勝大阪鋼巴，4戰全勝的同時也提前2輪以小組第一身份進入淘汰賽階段。開場僅2分鐘，特謝拉中場斷球后長驅直入爆射破門；4分鐘后，拉米雷斯禁區內倒地鏟射擴大比分；第42分鐘，洪正好禁區內接特謝拉的自由球力壓對方後衛頭槌破門。

本輪亞冠小組賽，中超三隊將繼續迎來「中日較量」。第二支出戰的江蘇蘇寧，小組賽前3輪取得3連勝，領先第二名濟州聯隊5分排名榜首，本場比賽主場出擊更是提前出線的好機會。但此時的蘇寧很難真正樂觀的，是中超聯賽4輪戰罷只拿到1分，崔龍洙陷入信任危機，球隊與上賽季國內賽事三項亞軍的表現大相徑庭，也充分暴露了特謝拉與R馬持續缺陣對球隊的影響。本場亞冠迎回特謝拉和R馬，是蘇寧要重新檢驗自己的戰鬥力的時候了。

開場僅2分鐘，江蘇蘇寧就率先發難，特謝拉中場附近從遠藤保人腳下斷球后長驅直入，禁區內拔腳怒射打破僵局，蘇寧1-0領先。3分鐘后，大阪鋼巴隊泉澤仁左路擺脫後傳中，球被張思鵬直接沒收。第6分鐘，特謝拉左側切入後傳球，球在禁區內彈到大阪隊後衛腿上變線，拉米雷斯倒地鏟射，球直接飛進球門左下角，2-0，蘇寧取得夢幻開局。

第10分鐘，陶源右路45度將球傳入禁區，特謝拉球門左側回做，大阪隊後衛搶在吉翔之前將球破壞。此後，大阪鋼巴在兩個邊路發起進攻，在蘇寧頑強的防守之下均以失敗告終。第18分鐘，大阪鋼巴中圈前將球吊入禁區，高木彰人禁區內停球出了底線。1分鐘后，蘇寧前場斷球，吉翔左路將球傳入禁區，井手口陽介搶在吳曦之前將球破壞出底線，江蘇獲得角球，洪正好門前的頭槌擦著立柱出了底線。

第23分鐘，大阪鋼巴連續的調度扯開了江蘇蘇寧的防線，遠藤保人禁區內滑到措施破門良機。第28分鐘，大阪鋼巴右路再次將球傳入禁區，洪正好頭槌解圍。第35分鐘，江蘇蘇寧右路獲得定位球機會，特謝拉將球發進禁區，洪正好頭槌攻門稍稍偏出。第40分鐘，楊笑天左路傳中被對方門將沒收。

第42分鐘后，特謝拉自由球發進禁區，洪正好高高躍起頭槌破門，蘇寧取得3-0的領先。2分鐘后，大阪鋼巴右路將球傳入禁區，陶源冒著受傷的危險將球頂出底線。半場戰罷，江蘇蘇寧3-0領先大阪鋼巴。

易邊再戰，第48分鐘，拉米雷斯禁區前沿做球，陶源插上稍慢與大阪門將東口順昭發生身體接觸。3分鐘后，初瀨亮禁區內左腳一扣，右腳傳中，高木彰人直接倒鉤射門高出。第52分鐘，特謝拉在禁區左側與吳曦打出精彩2過2配合，只可惜大阪後衛搶先一步將球解圍。

第58分鐘，大阪鋼巴左路將球傳入禁區，張思鵬雙拳將球擊出，初瀨亮跟上一腳遠射又被洪正好頭槌頂出。第61分鐘，拉米雷斯后場頭槌分球，特謝拉接球后長途奔襲，再分球拉米雷斯時被裁判吹罰推人犯規。5分鐘后，特謝拉的自由球再次找到禁區內的洪正好，洪正好的甩頭攻門高出橫樑。

第71分鐘，蘇寧隊前場斷球後分球，R馬左側內切后直接射門被東口順昭抱住。2分鐘后，拉米雷斯禁區前沿挑傳擊中藤春廣輝的手臂，李昂的自由球直接射門被東口順昭撲出。第79分鐘，洪正好的大力自由球被東口順昭撲出，跟進的R馬頭槌補射可惜太正。

第81分鐘，吳宰碩右邊得球後下底傳中，長澤駿頭槌偏出。第84分鐘，大阪鋼巴右側發出角球，法比奧的頭槌高出。第92分鐘，陶源禁區外犯規吃到黃牌。最終，憑藉著上半場的3顆進球，江蘇蘇寧主場3-0戰勝大阪鋼巴提前2輪進入亞冠淘汰賽。

進球信息：開場僅2分鐘，特謝拉長驅直入抽射破門；

第6分鐘，拉米雷斯禁區內倒地鏟射破門；

第42分鐘，洪正好禁區內力壓對方後衛頭槌破門；

黃牌信息：第73分鐘，藤春廣輝手球吃到黃牌；

第92分鐘，陶源犯規吃到黃牌。

雙方首發及上場球員：

江蘇蘇寧首發：30-張思鵬；5-周雲、26-洪正好、2-李昂；8-劉建業（65』12-張曉彬）、22-吳曦（C）、7-拉米雷斯、13-陶源、28-楊笑天（89』20-張新林）；10-特謝拉、24-吉翔（67』9-R-馬丁內斯）

大阪鋼巴首發：1-東口順昭；2-三浦弦太（46』4-藤春廣輝）、3-法比奧、5-丹羽大輝、35-初瀨亮（68』38-堂安律）、22-吳宰碩；7-遠藤保仁（C）、8-井手口陽介、39-泉澤仁（77』25-藤本淳吾）；20-長澤駿、37-高木彰人。