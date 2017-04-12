體彩官方：慶祝上市十周年 大樂透5億大派獎來襲北京新浪網 (2017-04-12 13:56)
為慶祝體彩大樂透上市十周年，回饋廣大彩友的支持，自超級大樂透第17044期（4月17日晚20點10分開始銷售， 4月19日開獎）起至第17063期（6月3日開獎）止，體彩大樂透將開展總額為5億元的派獎活動，分別用於一等獎和固定獎（四/五/六等獎）派獎。
覆蓋一等獎、固定獎（四/五/六等獎）共4個獎級的「5億大派獎」，將是一次普惠大眾的派獎活動。
派獎5億元！
一等獎和固定獎「雨露均沾」
派獎規則顯示，本次派獎金額為5億元，其中2億元用於一等獎派獎，3億元用於追加投注的固定獎（四/五/六等獎）派獎。加獎后，3元最高可中2400萬元，3元比2元固定獎獎金實現翻倍。
據悉，頭獎派送期數為20期，派獎總金額為2億元，若派獎第17063期計獎后，一等獎派獎獎金仍有結餘，則結餘獎金順延至下一期，直至一等獎派獎獎金派送完畢為止。本次派獎首期（第17044期）即投入3億元用於追加投注的固定獎派獎，持續至3億元獎金派完為止，若派獎最後一期計獎后，固定獎派獎獎金仍有結餘，則結餘獎金順延至下一期，直至固定獎派獎獎金派送完畢為止；若固定獎派獎獎金餘額不足以支付當期固定獎派獎獎金，則從超級大樂透調節基金補足，固定獎派獎活動於當期結束。
頭獎！派送2億元
每期注入1000萬，3元最高可中2400萬
派獎活動期間，體彩大樂透每期安排1000萬元用於一等獎派獎，共持續20期，派獎總金額2億元。當期中得一等獎者同時中得派獎獎金，派獎獎金由所有一等獎按中獎注數均分，基本投注和追加投注按體彩大樂透遊戲規則規定的比例分配。基本投注單注派獎獎金最高限額500萬元，追加投注單注派獎獎金最高限額300萬元。
若當期一等獎未中出，或者派獎獎金按中獎注數均分後有結餘則順延滾入下一期，與下一期的1000萬元合併用於一等獎派獎；若一等獎派獎第17063期計獎結束后一等獎派獎獎金仍有剩餘，則一等獎派獎往後順延，直至一等獎派獎獎金派送完畢為止。
根據以上的派獎規則，派獎期間，體彩大樂透3元追加投注，即可實現最高中單個2400萬元（1000萬基本投注獎金+500萬基本投注派送獎金+600萬元追加獎金+300萬元追加派送獎金）頭獎的夢想。而這，是目前國內彩市其他玩法無法實現的。
固定獎！派送3億元
追加投注，獎金比基本投注時翻倍
派獎首期（第17044期），即投入3億元用於固定獎派獎。
進行追加投注的基本投注，若中得四等獎、五等獎或六等獎，則同時中得派獎獎金，單注派獎獎金依次為：100元、5元、5元。因此，派獎期間3元追加投注中得四/五/六等獎的單注獎金分別為400元、20元、10元，比2元基本投注時獲得的獎金翻倍。
固定獎派獎將持續至3億元獎金派完為止。若最後一期固定獎派獎獎金餘額不足以支付當期固定獎派獎獎金，則從超級大樂透調節基金中調撥補足，固定獎派獎活動於當期結束。
值得一提的是，固定獎派獎僅限追加投注，提醒彩友們，投注時別忘了進行追加。
全國性大派獎，一年只等這一回！高達5億元的派獎規模、普惠大眾的派獎政策，4月17日晚20:10開始銷售、4月19日開獎，今年的體彩大樂透「5億大派獎」，與你不見不散！（陳敏）
附：超級大樂透「5億大派獎」速查表
獎級
2元可中
3元可中
一等獎
1500萬
2400萬
四等獎
200元
400元
五等獎
10元
20元
六等獎
5元
10元
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