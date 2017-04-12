台大宅王張彥文殺前女友案，從一審判無期徒刑，到二審改減刑至21年半，刑期越來越輕，也讓部分民眾質疑台灣司法不公，建議應納入陪審團制度。當前美國、英國等都設有陪審團，但該制度真能減少司法不公嗎？下文剖析該制度的優缺點。

所謂陪審制，是指從一般市民中隨機選出若干名陪審員，讓他們參與訴訟審理，同時陪審員可獨立於法官作出事實認定及司法制裁。

在美國方面，據了解，該國的陪審團成員，只要年滿18歲的美國公民皆可能成為陪審員之一，這是為憲法賦予美國人民的權利及義務。

而美國的陪審團，又可分成大陪審團與小陪審團。大陪審團約12～23人，只處理刑事案件，並負責聽審證據，且根據檢察官、當事人及證人的陳述，決定是否有合理的理由對被告提起公訴；小陪審團則約6～12人，針對刑事訴訟，會通過對案件事實的認定，判定嫌疑人是否有罪；民事訴訟則負責解決爭議和賠償。

在英國方面，該國被認為是現代陪審制度的起源地，凡在英國的政府選舉中登記為選民，且年齡在18～70歲，並從13歲起在該國居住5年以上的公民，便具備成為陪審員的資格，但精神病人或從事特殊職業者如法官、警官、律師等，不能擔任陪審員。據悉，英格蘭和威爾士的刑事法院，陪審團由12人組成；在蘇格蘭則由15人組成。

一般認為，陪審團制度的優點有二：一、不同觀點能被重視。這是因陪審團由不同職業的陪審員組成，他們具差異的生活經驗與觀點，可令其判斷出訴訟雙方的陳述是否合理、證據是否可信，從而做出公正判決。二、避免司法專斷。因為普通民眾都可參加司法判決，有利減少司法判決不公。

但陪審團制度也有三大缺點：一、耗費大量人力與物力。由於號召多位陪審員，須要支付額外經費，同時陪審員擁有不同的觀點，也會連帶延長審理時間。二、陪審員因其他因素而不客觀。當陪審員因遭受賄絡，而有其他偏見時，難以保證判決過程是否客觀，進而影響司法結果。三、陪審團不具法律專業。因為陪審員只是普通民眾，不一定具備法律專業素養，無法保證他們對證據和事實的認定能符合法律的規定與精神。

綜上所述，由於陪審團制度各有利弊，歐美等國近年來，也常討論陪審團的存廢與否，所以不見得台灣司法納入陪審團，便真能改善司法判決不公的情形。