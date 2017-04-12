狂粉跳〈花蝴蝶〉來勢洶洶 蔡依林虛心受教NOWnews今日新聞 (2017-04-12 13:42)
天后蔡依林在臉書透露即將推出演唱會DVD，讓不少歌迷都相當興奮，而蔡依林也加碼PO出一名男粉絲在台下賣力熱舞的照片，笑稱：「辣妹帥哥在底下表演，來勢洶洶！」
蔡依林自認不是天才，而是努力的「地才」，並憑藉著過人的毅力奠定她不可動搖的天后地位，演唱會更是一票難求。蔡依林在臉書透露將推出演唱會DVD，並笑稱：「第一次看芭比蔡的演唱會，從此成為死忠粉！」讓不少歌迷暴動狂喊：「拜託快發行！」
蔡依林也PO一名男粉絲在演唱會中大跳〈花蝴蝶〉的可愛畫面，搞笑說：「芭比哥，你的花蝴蝶，小的虛心受教！這姿態學起來。」有許多網友認為這位男粉絲能被蔡依林「欽點」真的超幸運，紛紛表示好羨慕呀！
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