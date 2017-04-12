▲蔡依林（左）認為男粉絲跳起〈花蝴蝶〉超到位，搞笑表示虛心受教。（圖／翻攝自蔡依林臉書，2017.04.12）

天后蔡依林在臉書透露即將推出演唱會DVD，讓不少歌迷都相當興奮，而蔡依林也加碼PO出一名男粉絲在台下賣力熱舞的照片，笑稱：「辣妹帥哥在底下表演，來勢洶洶！」

蔡依林自認不是天才，而是努力的「地才」，並憑藉著過人的毅力奠定她不可動搖的天后地位，演唱會更是一票難求。蔡依林在臉書透露將推出演唱會DVD，並笑稱：「第一次看芭比蔡的演唱會，從此成為死忠粉！」讓不少歌迷暴動狂喊：「拜託快發行！」

蔡依林也PO一名男粉絲在演唱會中大跳〈花蝴蝶〉的可愛畫面，搞笑說：「芭比哥，你的花蝴蝶，小的虛心受教！這姿態學起來。」有許多網友認為這位男粉絲能被蔡依林「欽點」真的超幸運，紛紛表示好羨慕呀！

▲蔡依林（左）讚男粉絲的〈花蝴蝶〉跳得很好，搞笑說要把這姿態學起來。（圖／翻攝自蔡依林臉書，2017.04.12）