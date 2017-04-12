▲《嚮往的生活》被爆抄襲韓綜，三人一狗的搭配如出一徹。（圖／翻攝自嚮往的生活微博，2017.04.12）

韓國實境節目興盛，不少大陸節目都向韓國購買版權翻拍，但年初湖南衛視播放的節目《嚮往的生活》卻被爆料，無論是人物設定或是主題都與韓國《一日三餐》（也譯《三時三餐》）相當像，但該節目製作人否認剽竊，被韓國網友痛批。

《嚮往的生活》由黃磊、何炅及「Super Junior-M」成員Henry一起主持，3人必須付出勞力才能獲取食材，還養了一隻可愛的柴犬。但有人質疑這些劇情設定都與《一日三餐》完全相同，製作單位卻堅持是原創。據《新浪網》報導，製作人王徵宇認為2個節目「差很大」，並沒有抄襲韓國節目，認為反而是日本《自給自足一人農業》還給自己比較多靈感。

對此，大陸網友分成兩派意見，支持派說：「這是我最喜歡的節目，有人說這都是抄襲、或是作秀，但這不會影響我的喜愛。」但也有網友認為：「明明就是抄襲還死不承認我也是服了，臉真大！一邊抵制韓國還一邊抄人家綜藝，國產雙標臉不讓人反胃嗎？」

▲謝娜（中）與趙麗穎（右二）也曾在《嚮往的生活》擔任嘉賓。（圖／翻攝自嚮往的生活微博，2017.04.12）