渡邊直美生病感寂寞 想戀愛盼60歲前嫁掉中央社 (2017-04-12 13:25)
（中央社記者陳政偉台北12日電）受台灣人喜愛的日本藝人渡邊直美今天以一日店長身份，擔任日本主婦商品親善大使，談到日前食物中毒需要被照顧，讓她感受到特別寂寞，但樂觀的她自認60歲前嫁掉就好。
在亞洲擁有高人氣、素有日本碧昂絲稱號的渡邊直美，前陣子還大跳《LA LA LAND》的舞步，讓網友大為驚豔。因為在台灣出生，十分受到台灣觀眾歡迎。
她今天出現在內湖全家便利商店，穿上制服擔任一日店長，認真跟現場的人說，材質很舒服，「在家也可以穿。」粉絲橫跨男女老少的渡邊直美，為主婦喜愛的商品站台，她自己最喜歡商品裡的鮭魚鬆。
談到日前食物中毒送醫，她說，因為吃到沒處理乾淨的壽司，肚子突然劇痛所以送醫，當時感受到「孤單」滋味，特別想要一個男友陪在身邊。
媒體問到，之前曾透過友人認識台灣演員博焱，她曾表示，早已斷了連絡，今天也活動上澄清，已經沒有聯絡。她指出，「傳貼圖給他，都沒回。」，算是透露自己目前單身。
不過，樂天的渡邊直美強調，沒有設限結婚年齡，只要60歲前嫁得出去就好。
渡邊直美是日本吉本興業旗下的藝人，吉本興業不只以演藝娛樂為本業，從2011年開始，搜尋當地優質生鮮飲食商品，2012年在大阪難波創辦吉本在地縣市名產市集。
吉本興業發起「主婦大調查」，由日本全國超過6500婆婆媽媽家庭主婦們，票選出心中排行，再由吉本興業藝人和專業的業務採購，選出優質美食商品，吉本興業旗下藝人也會促進推廣。1060412
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