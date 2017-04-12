貨車撞進便利商店 4人受傷中央社 (2017-04-12 13:22)
（中央社記者林長順新北12日電）淡水區淡金路三段今天中午12時許，發生貨車衝撞OK便利商店事故，便利商店女店長及兩名顧客受傷送醫，67年次的貨車駕駛也左腳、雙手擦傷。警方初步了解，疑因煞車失靈肇事。
新北市消防局今天近12時獲報，淡水區淡金路三段有大貨車衝撞OK便利商店，淡水分隊立即指派人、車前往搶救。警方也立刻到場處理。
警方指出，67年次的許姓男子駕駛小貨車行駛於奎柔山路（北八線）由山上往淡金路方向，到淡金路三段與奎柔山路路口時，疑因煞車失靈及載運重量貨物無法煞車，先擦撞淡金路往三芝方向大貨車（駕駛未受傷）後車斗，仍無法煞住車輛而衝入對向便利商店。
事故造成林姓便利商店女店長受傷，消防人員檢視後，林女傷勢尚不嚴重且意識清楚，送往淡水馬偕醫院治療。
在便利超商購物的79年次李姓男子、55年次張姓男子也有擦傷，送醫治療。而貨車許姓駕駛左腳、雙手輕微擦傷，未就醫。1060412
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