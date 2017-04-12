弟擁槍毒兄搶認罪 統統帶回偵辦中央社 (2017-04-12 13:22)
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）竹南警分局今天指出，大同派出所員警巡邏時查獲35歲林姓男子疑似吸毒並持有改造手槍，林男胞兄撞見，竟搶著認罪，警方隨後在兩人租屋處查獲毒品，兄弟倆均被帶回警局偵辦。
大同派出所員警11日外出執行勤務，發現1輛曾經涉及毒品案的自小客車停在路旁，主動上前查看，發現車內1名男子在副駕駛座睡覺，一旁還留有毒品吸食器，員警立即要求對方開啟車門、接受盤查。
林男向警方坦承，凌晨在車內吸食毒品，太過疲累就直接睡在車上，員警並從他的包包內，起獲改造手槍1把、子彈41枚、已擊發彈殼31枚、槍枝滅音器以及改造工具、毒品海洛因2.33公克、安非他命18.14公克。
警方在逮捕林男過程中，林男胞兄突然從路旁民宅衝出來，搶著認罪表示，毒品和槍枝都是自己所有，和弟弟無關，員警隨後前往林姓兄弟檔租屋處，在哥哥房間內查獲其他一、二級毒品，2人都被帶回派出所偵訊。
對於哥哥極力想幫弟弟掩護犯行，警方大嘆兄弟情深卻用錯地方，訊後將2人依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。1060412
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