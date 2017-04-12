簡氏：解放軍積極提升戰力 最高40多萬人同時演習北京新浪網 (2017-04-12 13:16)
【環球網軍事4月12日報導】英國《簡氏防務周刊》網站4月10日發表題為《有報導稱人民解放軍地面部隊提高備戰能力》的報導稱，中國人民解放軍正在考慮通過提高軍事演習的頻率和複雜性，加強其戰鬥準備能力和作戰能力。
報導稱，2016年，共有15支解放軍步兵、炮兵和防空旅參加了100多場實彈演習，最高時有40多萬人在平原、島嶼、山地和沙漠中開展演習。
報導稱：「這些演習的規模、頻率和複雜性都大大超過以往的演習。」報導還指出，這些演習結合了實際戰場環境，把重點放在偵察、情報收集和機動防禦能力上，這些「都被看作是人民解放軍地面部隊的弱項」。報導還說，2016年，解放軍還派遣了17支隊伍參加國際軍事競賽，並利用這些賽事「發掘地面部隊仍落後於其他國家部隊的領域」。
北京加強解放軍地面部隊作戰準備能力的舉動，是在中國於太平洋地區越來越自信的情況下做出的。並且有媒體報導，中國政府正在計劃大幅增加海上部隊規模，「以保護(該國的)海上生命線和日益增長的海外利益」。
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