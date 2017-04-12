國台辦：不承認「九二共識」導致兩岸聯繫溝通機制中斷北京新浪網 (2017-04-12 13:17)
國際在線消息（記者 馬曉葉、趙洋）日前，台灣陸委會有關負責人表示，當前兩岸熱線停擺，是因為大陸沒有意願，片面不溝通造成的。對此，中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今天（12日）在例行新聞發佈會上表示，從去年5月20日以來，台灣新的執政當局一直不承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一個中國，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸聯繫溝通和協商談判機制中斷，台灣陸委會的說法是典型的明知故問，「揣著明白裝糊塗」。
安峰山說：「體現一個中國原則的『九二共識』是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，堅持『九二共識』是雙方兩岸事務主管部門聯繫這種溝通機制得以建立的重要基礎，也是這一機制能夠正常運作的必要條件。。」？
安峰山還指出，台灣當局如果確實有改善兩岸關係發展的誠意，就應該承認「九二共識」，認同兩岸同屬一個中國，回到雙方的共同政治基礎上來，兩岸的制度化交往才能得以延續。？
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