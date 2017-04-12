中新網4月12日電 中國籃協今日下發關於《中國男籃主教練選拔方案》的函，對於男籃選帥籃協制定了相應的規則標準。其中提到具備「在相應的省市一線隊伍中或CBA職業俱樂部中擔任主教練3年以上並且取得過全國比賽前3名」等高水平執教經歷之一者優先。

圖為藍協官網截圖

圖為藍協官網截圖

以下為主教練選拔方案函全文：

中國籃球協會關於公佈《中國男籃主教練選拔方案》的函

籃協字〔2017〕15號

各有關省、市體育局競訓處(籃球協會)、中央軍委政治工作部宣傳局文化處、各有關籃球俱樂部及相關院校：

新一輪奧運周期備戰工作已經開始，為完成好2017年男籃亞洲杯、2018年亞運會、2019年男籃世界杯、2020年東京奧運會等各項亞洲及國際大賽任務，我們總結過去的經驗教訓，以問題為導向，以創新為驅動，廣泛聽取各方意見和建議，採用新思路重新規劃新一輪奧運周期的備戰方案，並狠抓落實。其中選拔新一屆中國男籃主教練是完成好新周期工作的重中之重。為此，根據《籃球項目國家隊教練員、運動員選拔與監督辦法及實施細則》，特制訂具體選拔方案如下：

一、新周期中國男籃組建模式

為充分調動國家隊教練員及運動員積極性，構建競爭機制，拓寬優秀教練員和運動員的選拔層面，以便更好地備戰新周期的比賽任務，我們將採用以下模式組建中國男籃：

(一)在同等保障條件下，組織兩支獨立的國家隊同時集訓。

(二)選拔組建兩支獨立的教練員團隊分別執教。兩支隊伍的運動員在2017、2018年原則上不交叉、不流動。

(三)兩支國家隊教練組均以中方為主，外方為輔的形式組建中外結合的國際化復合型教練團隊。實行隊委會領導下的主教練負責制。

(四)2017年、2018年兩支國家隊分別承擔國際大賽任務。自2019年起合併為一支國家隊備戰世界杯及2020年東京奧運會。

二、中國男籃主教練選拔方式

(一)選拔原則

1. 遵循公平、公正、公開的原則；

2. 成立國家男籃主教練選拔組和監督組。選拔組負責選拔國家男籃主教練的所有具體工作；監督組負責監督國家男籃主教練的選拔工作；

3.根據備戰奧運會的規律，與主教練簽署3＋1年的聘用合同。

(二)選拔方式

採用民主評議的方式進行選拔。

(三)選拔程序

1.報名與推薦：凡符合國家男籃主教練選拔標準的教練員都可以報名參加選拔。我們採取省市體育局籃球項目管理中心或者省市一級地方籃協推薦與個人報名相結合的方式產生候選人名單(報名及推薦表見附件一)；

2.資格審查及初選：國家男籃主教練選拔組根據選拔標準對報名人員進行資格審查篩選出4-6名符合條件的候選人；

3.評議和審批：國家男籃選拔組對候選人進行民主評議並選出兩名最終聘任人選。國家男籃主教練聘任人員名單報中國籃球協會通過後，報體育總局審批，總局批准後向社會進行公示；

4.聘用：體育總局批准且公示無異議后，協會與主教練簽訂《聘任合同書》；

(四)國家男籃主教練選拔標準

1.有強烈的愛國熱情、事業心和責任心；

2.嚴格自律，以身作則，能起模範帶頭作用，具有良好的職業素質和職業操守；

3.嚴格遵守國家及國際組織有關賽風賽紀和反興奮劑工作的要求與規定，未有任何重大違紀違法不良記錄；

4.具有國字型大小隊伍高水平運動經歷者優先；

5.具備以下高水平執教經歷之一者優先：(1)在相應的省市一線隊伍中或CBA職業俱樂部中擔任主教練3年以上並且取得過全國比賽前3名；(2)曾經擔任過國字型大小隊伍主教練2年以上，取得過亞洲冠軍或者世界前8名的成績，為國家隊培養過多名優秀運動員；(3)持續在以上球隊執教的教練員。

6. 獲得中國籃協頒發的教練員崗位培訓高級班證書和繼續培訓班結業證書。

三、選拔工作進度表

(一)4月12日，公佈國家男籃主教練選拔辦法；

(二)4月12日至16日，為男籃報名及初步篩選階段(國家男籃主教練報名錶或推薦表填好后請傳真至010-51696004，聯繫人：張隆，電話：010-51696014)；

(三)4月18日至23日期間確定國家男籃主教練最終人選；

上報體育總局並向社會進行公示。

特此函告。

中國籃球協會

2017年4月12日