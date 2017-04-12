亞心網訊(通訊員 吳新龍 王倩)「在居民微信群上就可以向社區工作人員諮詢相關政策，不用再到社區去問了。」4月11日，來吉木薩爾鎮文明路社區辦事的王麗娟說。



王女士是外地戶籍，但她不知道辦理獨生子女光榮證需要哪些手續。她本想去社區諮詢，但由於上班忙一直沒有去。日前，社區工作人員在管轄區內建立了居民微信群，居民只要添加到群里就可以與社區工作人員對話，諮詢相關政策。通過微信平台向社區諮詢相關政策、辦理程序，對於上班的人來說簡直太便捷了。

社區通過微信平台為群眾提供法律法規、政策諮詢、社會保障、民政政策、生殖健康、優生優育等方面宣傳和解答，切實提高了法律、政策的宣傳力度，為居民提供了方便，也拉近了社區與居民間的距離。



