21世紀經濟報導 鄭青亭

第八屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇（以下簡稱第八屆高峰論壇）將於6月1-2日在澳門舉辦。論壇由中國對外承包工程商會和澳門貿易投資促進局共同主辦。4月12日，論壇組委會在北京的新聞發佈會上介紹了有關情況。

第八屆高峰論壇將以「共建多元創新、產業聯動、可持續的基礎設施」為主題，邀請國內外政、商、學界精英，重點圍繞「一帶一路」建設和國際產能合作、基礎設施建設與工業化發展、金融創新與產業投資合作、智慧城市與可持續基礎設施發展等熱點話題進行研討與互動，共同探索國際基礎設施未來合作發展之路。由國家商務部主辦的第三屆中拉基礎設施合作論壇將與本屆論壇同期同地舉辦。

據預測，將有來自40多個國家和地區的50餘位部長級以上政府官員、多邊開發機構、國際金融機構、承包商、工程裝備及產業鏈企業的代表超過1300人出席本屆論壇。

中國對外承包工程商會會長房秋晨在發佈會上介紹，本屆論壇將重點在以下四個方面取得突破：

一、發佈《「一帶一路」國家基礎設施發展指數和報告》。本屆高峰論壇將首次發佈《「一帶一路」國家基礎設施發展指數和報告》。針對「一帶一路」基礎設施市場的現狀、趨勢、機會與風險，該指數研究旨在做出系統的評估和分析，發現投資機遇，揭示國別風險，為開拓國際基建市場提供參考。研究國別範圍包括「一帶一路」沿線國家和葡語國家。

二、首次舉辦國際承包商領袖論壇，促進國際承包商間的橫向合作。論壇將邀請2016年度全球最大250家國際承包商代表與會，圍繞本屆論壇主題，探討國際承包商面臨的機遇與挑戰、經營戰略決策、企業協同發展和綜合競爭力提升等話題。

三、聚焦基礎設施可持續發展，關注智慧城市和應對氣候變化。可持續發展是本屆論壇的重要議題也是國際業界重點關注的內容。本屆論壇將重點研討智慧城市建設和環境氣候影響對可持續基礎設施發展的機遇和挑戰，分享在工程項目實施過程中提升資源及能源使用效率的方法和優秀實踐案例。

四、關注「一帶一路」與非洲《2063年議程》的對接。房秋晨指出，非洲是中國對外承包工程業務的重要市場。「一帶一路」倡議將為非洲實現「2063議程」目標提供有力的支持。「中國的投資與幫助將是非洲實現《2063議程》不可或缺的重要支撐。」為此，本屆論壇專門設置了「基建部長對話會：非洲基礎設施建設與工業化發展」的平行論壇。