中新網4月12日電 據「中央社」報導，泰國大城府(Ayutthaya)上演人象潑水大戰，彩繪大象伸出長鼻，朝人們噴水，氣氛熱烈。

當地時間4月11日，泰國大城府，當地舉行潑水節，大象用鼻子向遊客身上噴水，氣氛熱烈。

當地時間4月11日，泰國大城府，當地舉行潑水節，大象用鼻子向遊客身上噴水，氣氛熱烈。

英國遊客格雷說：「這種經驗真是太難以形容，太棒了。你來到街上，搭上嘟嘟車，開始和大象展開潑水大戰。」

大象往過往行人身上噴水，節日氣氛熱烈。

大象往過往行人身上噴水，節日氣氛熱烈。

大城是獲聯合國教科文組織列入世界遺產的城市，擁有泰國最受歡迎的大象營地之一。

泰國今年潑水節是在4月13至15日，人們會在烈陽下相互潑水，以慶祝新年到來。泰國人認為水能沖走厄運，帶來好運。

大象向一個車輛里噴水。

大象向一個車輛里噴水。

除了潑水之外，泰國人也會在此時和家人團聚、祈福，以及祭拜祖先和過世親人。