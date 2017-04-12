新京報快訊(記者 王巍)因父母老宅拆遷，侯女士作為被安置人之一享有一定優惠購房指標，並獲得一定數量的拆遷補償款。后侯女士因親兄弟姐妹在未經其同意的情況下擅自使用其指標購房，將大哥侯先生等6人訴至法院，要求對方賠償財產損失214萬余元。一審法院未支持其訴訟請求，侯女士上訴至北京一中院。法院二審改判侯先生等6人賠償侯女士損失87萬元。

法院經審理查明，2008年，海淀區的侯女士的父母老宅拆遷，侯女士是列明的被安置人之一。根據當時該地區的拆遷政策，每個被安置人均享有50平方米的優惠購房指標。依據拆遷合同，侯女士父母的老宅拆遷共獲得拆遷補償款70餘萬元，侯女士的哥哥侯先生等兄弟姐妹6人一共購買了5套安置房屋，面積共計364平方米。

侯女士訴稱，作為家庭代表與拆遷單位簽訂合同的大哥侯先生與其他幾位兄弟姐妹等共6人一起，未經其同意擅自使用了本應屬於她本人的優惠購房指標購房，起訴要求侯先生等6人賠償其損失共計214萬元。

侯先生等人答辯時稱，侯先生曾將自己單位的福利分房資格讓給了侯女士，當時侯女士承諾不再對父母的老宅主張任何權利，且拆遷之後侯先生已經給付侯女士10萬元，作為其放棄優惠購房指標的補償。另外，侯先生等人還主張，因其被列為「釘子戶」，拆遷單位放寬政策多給了其一些優惠面積，所以最終購房時並沒有使用侯女士的優惠購房指標。

一審法院認為，十幾年前侯女士接受侯先生單位福利分房資格的讓渡，即放棄了對老宅的權利，且因拆遷侯女士獲得了10萬元補償，可以認定侯先生等人購買房屋時得到了侯女士的許可和協助，故判駁了侯女士的全部訴求。

侯女士不服判決，訴至北京一中院。其主張購買侯先生單位的福利分房一事與本案無關，所得的10萬元補償款是其作為被安置人應當分得的拆遷補償款，並非放棄優惠購房指標的補償，請求二審法院改判。

北京一中院經審理認為，根據被拆遷地區的拆遷政策，每個被安置人均享有50平方米的優惠購房指標，侯女士作為被安置人，有權獲得拆遷補償利益，亦享有50平方米的優惠購房指標，該優惠購房指標屬於財產權益，應當受法律保護。

侯先生等6人未經侯女士同意使用其優惠指標購房，存在過錯，對於侯女士因此遭受的損失，應予賠償。侯先生等6人辯稱取得的5套房屋未使用侯女士的指標，但按政策規定計算，若不使用侯女士的指標只能購買300平方米的房屋，現實際購房面積共計364平方米。侯先生等6人解釋因其是「釘子戶」，拆遷單位放寬政策多給面積，但未能舉證證明，法院對此不予採信。

儘管侯先生等6人辯稱十幾年前侯先生將福利分房讓渡給侯女士時，侯女士同意放棄其對父母宅院的拆遷利益，以及侯女士放棄優惠購房指標並因此得到了10萬元補償，但均未能提交證據，故法院不予採信。侯女士主張得到的10萬元是分得的拆遷補償款合情合理。

關於賠償數額，二審法院結合侯女士利益受損情況、被上訴人獲益情況以及侯女士利益受損過程中其自身過錯等因素綜合考慮，酌情判定。

據此，北京一中院二審判決撤銷原判，改判侯先生等6人賠償侯女士損失87萬元。