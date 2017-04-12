淡水貨車撞入超商 波及店員和顧客共4人傷NOWnews今日新聞 (2017-04-12 13:28)
新北市淡水區淡金路三段，今(12)日中午12點，發生一起車禍。一輛貨車疑似失控，直接撞進路邊的OK便利商店，造成現場1名女店員受困，以及另2名顧客受傷，包含貨車司機共4人受傷，警消獲報後前往搶救，已將4名傷者送醫。
據了解，該貨車撞進超商收銀櫃台時，現場貨品四散，連帶撞歪店內擺放香菸的櫃檯，並曾一度造成女店員受困，也連帶波及2名在店內消費的顧客。
警消獲報後，立刻到場搶救受傷患者，目前已將女店員、顧客與貨車駕駛共4人送醫，並封鎖現場，以釐清車禍發生原因。
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