亞心網訊(通訊員 杜紅 蒲文鳳 鄧琪錕)春光明媚晴方好，連日來，沙灣縣各鄉鎮(場)紛紛行動起來，開展添新綠、美化家園活動。

沙灣縣柳毛灣鎮組織該鎮100餘名機關站所工作人員，來到沙門子村農田防護林植樹造林區開展義務植樹活動。柳毛灣鎮機關工作人員哈山·巴岩：「我們在這植樹，希望我們的環境越來越美好，我們的家鄉越來越美好。」

活動中，大家不畏辛苦，積極熱情，為綠化家鄉，美化環境貢獻自己的一份力量。

柳毛灣鎮沙門子村村民梁萬軍說：「植樹就為了美化我們的環境，保護我們的農田，我們一定要把植好的樹管理好、綠化好。"

2017年，柳毛灣鎮計劃完成春季植樹造林2400畝，預計四月中旬全面完成。

柳毛灣鎮黨委副書記、組織幹事李建江說："目前，2000畝的荒漠造林任務已經完成，770畝的農田林網化、林床整治工作已經完成。今年秋季，我鎮計劃再完成2000畝的荒漠造林任務 。"

老沙灣鎮開展 「我為書香古鎮種棵樹，全民綠化齊修身」千人植樹活動，動員和組織各族幹部群眾、各界人士捐資興綠，積極投身全民植樹、綠化古鎮的活動中來。

沙灣縣秦嶺棉業有限責任公司總經理伊學峰說："作為老沙灣鎮土生土長的居民，為老沙灣栽一棵樹，造福子孫後代，盡到了自己的一份力量，我感到很高興。"

老沙灣鎮副鎮長鄧博說："此次活動，得到了全鎮幹部群眾、企業各界人士的大力支持，咱們計劃以後每年的4月9號，定為老沙灣鎮千人植樹節，每年計劃一次千人植樹節活動，更好地打造咱們古鎮形象，綠化咱們美麗的老沙灣。"

據了解，全縣各鄉鎮(場)的綠化美化家園行動已全面展開，各族幹部群眾、社會各界為沙灣添新綠、因綠揚名，積極貢獻自己的力量。