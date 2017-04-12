？ 亞心網訊(通訊員 王婷婷)隨著天氣逐漸轉暖，戶外活動越來越受到居民青睞，近日，沙灣縣釣魚協會在大泉鄉泉水湖垂釣園舉行了今年首場釣魚比賽，吸引了眾多垂釣愛好者參加。

比賽開始前，選手們帶著釣竿、座椅、魚護、抄網等裝備，按照抽籤序號依次進入各自釣位，著手調試餌料，整理釣魚裝備。

沙灣縣釣魚協會會長展智慧說：「舉辦釣魚比賽，讓廣大釣友沐浴在春天的陽光里，釣魚釣得開心。」

據了解，此次參賽的40位垂釣愛好者均為沙灣縣釣魚協會會員。為了參加2017年的首次比賽，大家都做足了準備。

釣魚協會會員高麗麗說：「我們是專門從柳毛灣鎮大早上過來參加這次比賽，希望這次取得好的成績，希望釣協以後做得越來越好。」

釣魚是一種親近自然、陶冶情操的戶外運動。伴隨氣溫回升，垂釣園也成為各族居民休閑娛樂的好去處。

泉水湖垂釣園負責人胡齊民說：「這個垂釣園也是為了響應沙灣打造旅遊休閑之都，給大家提供一個休閑垂釣的環境，在大家休閑的時候，能到這個垂釣園能以垂釣的方式休閑。」

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