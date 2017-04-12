新疆沙灣縣春季植樹造林活動全面展開北京新浪網 (2017-04-12 13:02)
？ 亞心網訊(通訊員 蒲文鳳 馬金明)春雨潤大地，植樹好時節，沙灣縣春季植樹造林活動全面展開。4月11號，在沙灣縣翠山綠化區，全縣各單位幹部職工抓住天氣晴好有利時機，在翠山生態綠化區打響春季植樹造林工作戰役。
植樹現場，幹部職工熱情高漲，整壟挖坑、扶正樹苗、揮鍬培土，每道工序都做得十分認真，到處是熱火朝天的勞動場面。
沙灣縣委宣傳部工作人員高文軒說：「我們參加植樹也是為翠山填綠，相信通過全縣各族幹部群眾的努力，翠山一定會成為沙灣縣旅遊休閑之都的一張名片。能夠參加到沙灣縣旅遊休閑之都的建設當中，我也感到非常地自豪和高興。」
翠山生態綠化工程是沙灣縣打造旅遊休閑之都實現綠色發展的重點項目，是該縣保持生態持續良好的重要舉措。綠化完成後，將對全縣的生態環境改善起到重要作用。截至目前，翠山綠化面積已達1.3萬畝。
沙灣縣林業局副局長呂東明說：「2017年我縣計劃造林面積2萬畝，其中鄉鎮(場)15000畝，翠山綠化工程5000畝，其中喬木4000畝，荒造1000畝。我們縣上義務植樹分兩塊，其中一塊就是我們今天的植樹現場荒造1000畝，再過五天左右時間，在翠湖有50畝地主要栽植高規格的風景樹和灌木，採用園林設計進行栽植。通過全縣機關幹部義務植樹來推動我縣的造林綠化工作，為我縣的旅遊休閑之都打造優美的環境。」
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