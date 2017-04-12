？ 亞心網訊(通訊員 謝翠品)為紮實推進「學講話、轉作風、促落實」專項活動，打牢學的基礎，近日，沙灣縣派出6個專項督查組深入15個鄉、鎮(場)，採用現場提問、閉卷測試、查閱資料、座談交流的方式檢驗學習效果,促進效果深化。

現場提問考，促實踐。督查組深入各鄉、鎮(場)並延伸至村隊、站所(單位)，就「學、轉、促」規定學習科目及新疆幹部應掌握的應知應會必學內容，現場提問鄉、鎮(場)黨委、政府班子成員和村隊、站所(單位)幹部360餘人，並結合提問內容實地查看相關工作落實情況，促使學習入腦入心，學用結合、學以致用。

閉卷測試考，促深知。督查組對15個鄉、鎮(場)296名機關幹部進行了「學、轉、促」專題知識閉卷測試，測試內容涵蓋習近平總書記及陳全國書記系列重要講話要點等，充分檢驗學習成效。測試不合格人員，責令其所在黨委對其進行集中再學習再測試，真正做到真學真懂真信真用。

查閱資料考，促常態。督查組通過查閱集中學習與討論記錄、領導幹部講黨課記錄、黨員幹部學習筆記及心得體會文章等文字資料和影像資料，考核各單位是否結合單位實際制定詳細合理的學習計劃和切實有效的學習制度，以及學習常態化落實情況等。針對存在的問題下發《沙灣縣「學、轉、促」專項活動督查反饋單》，共發掘特色亮點6條，梳理反饋問題73條，責令限期整改，進一步明確了促常態、抓落實的工作要求。

座談交流考，促提升。督查組與各鄉、鎮(場)黨委、政府班子成員、黨員幹部進行面對面的座談交流15場，通過談感受、講認識、提建議等方式，不僅促進了黨員幹部思想認識的提升，也為進一步開展好「學、轉、促」專項活動奠定了良好基礎。

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