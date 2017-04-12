新疆沙灣縣博爾通古鄉舉辦阿肯阿依特斯彈唱會北京新浪網 (2017-04-12 13:02)
亞心網訊(通訊員 李紅濤)哈薩克族是一個能歌善舞的民族，他們擁有眾多的民間歌手，叫作「阿肯」。每年春夏季，天氣晴朗，水草豐茂之際，他們就要擇日舉行"阿肯彈唱會"。
為進一步豐富農牧民精神文化生活，弘揚傳統民俗文化，展現阿肯彈唱藝術形式的獨特魅力，4月11日，塔城地區文廣局駐沙灣縣博爾通古鄉工作隊特邀塔城地區文化館、額敏縣文化館、塔城市文化館、沙灣縣文化館阿肯彈唱演員到博爾通古鄉瑪依託別村、博爾通古村舉辦了「塔城地區2017年阿肯阿依特斯文化交流活動」。來自周邊村隊的哈薩克族農牧民200多人聆聽了彈唱，現場不時傳來陣陣掌聲，為選手的精彩演唱喝彩。
參加4月11日阿肯彈唱的塔城地區文化館演員古麗斯娜依說：「通過演唱，表達了我們哈薩克族群眾定居后的幸福生活，展示了哈薩克族傳統文化的魅力，歌頌了自治區第九次黨代會以來，全區經濟社會發展、社會穩定、民族團結及牧民群眾喜悅生活的大好形勢。」
「今天，在村上能聽到專業的阿肯彈唱，真是太幸福了，我們要緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，更加珍惜現在的美好生活，通過辛勤勞動創造出更加幸福美好的未來」，博爾通古村村民木拉提說。
此次阿肯阿依特斯文化交流活動，通過7名阿肯彈唱，歌頌了哈薩克族農牧民群眾在共產黨的領導下，吃苦耐勞，踏實肯乾的精神，尤其謳歌了十八大以來，農牧民群眾在新農村建設、美麗鄉村建設、扶貧幫困等方面取得的嶄新面貌，大力宣傳了在社會穩定和長治久安總目標的指引下，博爾通古鄉經濟社會發展成就和全面建成小康社會、建設美麗新疆美好前景。
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