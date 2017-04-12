哈工程主辦首屆中法數值水池交流與合作工作會議北京新浪網 (2017-04-12 13:03)
近日，由哈爾濱工程大學和法國南特中央理工大學聯合主辦的第一屆中法數值水池交流與合作工作會議在法國南特中央理工大學召開。會議加深了中法雙方數值水池團隊的交流與合作，進一步推動了國際數值水池研究工作的發展。數值水池創新專項管理委員會主任夏桂華、專項總設計師段文洋率中國數值水池團隊赴會並簽訂合作備忘錄。
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法國南特中央理工大學教授彼埃爾·費朗主持會議。法國BV船級社、法國南特中央理工大學、Hydrocean公司等法方單位代表，以及哈爾濱工程大學、上海交通大學和大連理工大學等中方單位代表參加會議。
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