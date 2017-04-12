2017年4月10日，河南省通信管理局召開2017年省轄市、省直管縣（市）通管辦工作會議，聽取各地通管辦2016年工作彙報，並對2017年工作任務進行了安排部署。

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河南管局局長宋靈恩在會上充分肯定了各市（縣）通管辦2016年工作成效，深入分析了當前河南信息通信行業發展管理面臨的新形勢，緊緊圍繞貫徹落實河南省第十次黨代會精神，加快推進網路經濟強省建設，明確了2017年四項重點工作任務。會議強調，各地通管辦要進一步提高思想站位，落實工作責任，創新思路，主動作為，推動各項支持行業發展政策落地。河南管局將建立年度考評、業務培訓考核、工作報告和信息報送等三項機制，進一步加強對各地通管辦工作的監督指導，推動通管辦工作不斷邁上新台階。

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河南省各電信企業主管副總經理、相關部門負責人，各市（縣）通管辦常務副主任、常務副主任單位總經理參加了會議。