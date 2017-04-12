新華社塔林４月１２日電？ 綜述：「一帶一路」倡議助推中國與愛沙尼亞務實合作日益擴大

新華社記者郭春菊

一個是電子政務發達的創新小國，一個是消費市場繁榮的新興大國——儘管國情不同，但愛沙尼亞與中國近年來的互利合作在不斷升溫。

作為距離中國最近的歐洲國家之一，兩國自１９９１年建交以來，在政治、經貿、軍事、文化、科技與教育等領域的交往與合作穩步發展，日益擴大。

自２０１３年以來，中國的「一帶一路」倡議為拓展雙邊或多邊務實合作提供了更多機遇。愛方對參與「一帶一路」建設表達出良好意願和濃厚興趣。

２０１６年１１月，在第五次中國－中東歐國家領導人會晤期間，世福資本管理有限公司、愛沙尼亞Ｒｉｃｈｍｏｎｄ Ｃａｐｉｔａｌ公司、中國鐵建國際集團有限公司簽署了關於愛沙尼亞北海岸物流園項目的合作備忘錄。據了解，該項目合作意向書已經簽署，可行性研究報告將於今年完成，開工建設擬於明年啟動。

據了解，愛沙尼亞乳製品行業產能過剩，供過於求，迫切希望進入中國等新興市場。２０１６年５月，中愛雙方簽署《愛沙尼亞共和國農村事務部和中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局關於愛沙尼亞輸華乳品動物衛生和公共衛生條件議定書》，為愛沙尼亞乳製品打開了中國市場的大門。

在設施聯通方面，兩國企業已開始共同謀篇布局。中國快遞公司順豐速運已與愛國家郵政公司共同組建合資快遞公司，負責將東北歐地區消費者網購的中國商品快速運至該地區國家。

在愛沙尼亞多家通信產品商店，可以看到華為公司的產品和展銷廣告。店員對新華社記者表示，華為產品在當地很受歡迎。此外，華為集團去年還與愛沙尼亞塔林理工大學簽署「未來種子」獎學金合作備忘錄，合作培養電子信息技術高科技人才。

在文化教育領域，兩國交流合作也日益擴大。武術、太極、舞龍舞獅、漢語、中國電影周、「歡樂春節」，以及中國服飾和餐飲文化等在愛沙尼亞越來越深入人心，許多當地學生在塔林大學孔子學院學習中國文化。

中國駐愛沙尼亞大使曲喆表示，「國之交在於民相親」，中國與愛沙尼亞的文化交流包括團體互訪近年來愈加熱絡。去年，包括愛沙尼亞愛樂合唱團和塔林室內樂團等７個文藝團體到中國演出。此外，愛沙尼亞語作為非通用語種和「一帶一路」沿線國家語種也激發了更多中國學生的興趣。愛沙尼亞駐華大使高馬騰去年１２月訪問開設愛沙尼亞語專業的北京第二外國語學院，並贈送最新版愛沙尼亞語教材。

國務院副總理張高麗即將對愛沙尼亞的訪問，必將進一步推動中愛雙方加深友誼、促進合作。以「一帶一路」倡議為契機，雙方務實合作之花將越開越美。