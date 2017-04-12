中新網寧德4月12日電 (記者 呂巧琴 葉茂)福建省食品藥品監督管理局11日發佈最新一期藥品質量公告(2017年第4期，總第65期)，對抽檢不合格的43批次中藥飲片予以公告。

據統計，65%不合格中藥飲片來源於醫院，涉及福州市中醫院、平潭綜合實驗區醫院、福清市醫院、龍岩市第一醫院、福建省南平市人民醫院、寧德市醫院、寧德市中醫院、柘榮縣醫院等17家醫療機構。

這次抽檢不合格中藥飲片最主要問題是「性狀」不符合規定。「性狀」簡單說就是形狀，中藥材要切成段，薄片，厚片，都有講究和規範，性狀不符合規定，有時候會影響藥效，但大多情況下影響不大。

而二氧化硫超標，是中藥材在粗加工的過程中，為了防霉防腐和美白，會使用硫磺熏蒸的方式，如果濫用或過度使用這種方法，就會使得產品二氧化硫含量超標，會對人體健康造成一定的不良影響。

其中，寧德市醫院有2批次的中藥飲片上了「黑榜」，分別是金銀花和牡蠣，不合格項目分別為性狀、二氧化硫殘留量和性狀；寧德市中醫院2批次，分別是明党參和柿蒂，不合格項目均為性狀；柘榮縣醫院1批次，姜半夏，不合格項目為性狀，顯微鑒別。

官方稱，對上述抽驗結果不符合規定的藥品及相關單位，各級食品藥品監督管理部門正在依法組織查處。(完)