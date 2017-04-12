中新社重慶4月12日電 (記者 鍾旖)一塊近40年沒有吃過的手工糍粑，成為匈牙利《布達佩斯時報》社長方庸駿遊覽重慶磁器口古鎮的最大收穫。在他眼裡，磁器口與山西喬家大院、江蘇周庄、浙江烏鎮等古鎮不同，「充斥著碼頭文化的粗獷氣息，美食文化也讓人流連忘返。」

「行走中國·2017海外華文媒體高層重慶行」正在此間舉行，來自16個國家的19家海外華文媒體高層人士在重慶走訪了兩個風格迥異的古鎮，一個熱鬧非凡，一個恬靜悠遠。

最新統計顯示，目前中國共有歷史文化名鎮252個，歷史文化名村276個。在當前中國古鎮建設面臨同質化、競爭白熱化等問題的環境下，如何讓古鎮特色「突圍」引發參訪團思考。

「一條石板路，千年磁器口」，被掛在商鋪最顯眼處的紅辣椒、引發外地遊客好奇的絞絞糖、排長隊才能買到的陳麻花、總有相機對著酸辣粉的製作過程按下快門……巴渝特色美食在古鎮大放異彩，成為一個帶有美食文化內涵的標籤，用征服遊客味蕾的方式令其對磁器口念念不忘。

「每個古鎮都有自己的特色，不應該走相同的道路。」方庸駿認為，巴渝特色美食文化在磁器口被呈現得大胆又震撼。「為古鎮塑造鮮明個性，是尋求差異化發展助力古鎮提檔升級的必經之路。」

區別於磁器口的美食「轟炸」，江津區中山古鎮的原生態文化也吸引了一票粉絲。一條千米長的「古鎮同款」青石板路並沒有讓遊客心生波瀾，沿河並依山而建的木質居民樓，以及隱於居民建築中的老酒館、老藥房、剃頭鋪、打鐵鋪、針綉坊等傳統作坊成了「網紅」，引髮長槍短炮圍觀。

「中國的很多城市都有古鎮或古建築，這裏既有基礎的商業業態，也有民眾的生活氣息，兩者兼得在古鎮中較少見到，真實感很強。」法國《法中網》執行主編江子瑜認為，類似「老人小孩共同嬉戲」的原生態場景已在現今的多數古鎮中愈發難尋，「保護生活氣息，就是保護文化氣息，是古鎮維繫生命力的體現。」

在義大利《世界中國》雜誌社副主編吳亞平眼裡，「古鎮想取得可持續發展，不僅要保護建築，還應保護『活文化』。」鄰里關係、習俗禮儀、節慶活動都是古鎮文化的載體。「刻意製造的人文氣息不可取，原始的真實很寶貴。」

澳大利亞澳中傳媒集團總編輯黃成威認為，隨著時代進步，商業化入侵古鎮已不可避免，歷史古迹和文化遺產需由社會共同保護，才能最大化地保留古鎮的原汁原味。(完)