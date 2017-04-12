內蒙古阿日哈沙特邊檢站查獲野生黃羊角584支北京新浪網 (2017-04-12 13:05)
？？？？圖為查獲的野生黃羊角。 韓海鵬 攝
中新網呼倫貝爾4月12日電 (記者 李愛平)內蒙古邊防總隊阿日哈沙特邊檢站12日對外發佈消息稱，日前該站查獲一起走私野生動物案，查獲野生黃羊角584支。
消息指，阿日哈沙特邊檢站執勤官兵日前在對一輛入境的蒙古國籍越野車進行檢查時，發現這輛車車門處有明顯的拆改痕迹，司機的舉止神態也非常可疑。在對車輛進行分解檢查時，邊檢官兵在後備箱夾層以及車門內發現藏有野生黃羊角，共計584支。
圖為邊檢官兵清點查獲的野生黃羊角。 韓海鵬 攝
黃羊，為國家二級保護野生動物，被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，主要棲息在我國的內蒙古、新疆等地和蒙古國境內，野生黃羊的角有較高的藥用價值，因此一些人為牟取暴利鋌而走險。目前，該案已移交海關緝私部門處理。
據了解，該起案件是邊檢站今年首次查獲的走私野生黃羊角案。(完)
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