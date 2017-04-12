原標題：河北環保廳將在雄安新區全面實施「凈土行動」，嚴格防治污染

河北日報4月11日消息，春天的白洋淀，清風拂面，碧波蕩漾，草長鶯飛，到處是一片生機勃勃的景象。

「打造優美生態環境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市。」這是習近平總書記對規劃建設雄安新區提出的「生態任務」。

貫徹落實新發展理念，努力打造創新發展示範區。我省提出，要堅持以總書記重要講話精神為引領，準確把握雄安新區規劃建設的總體要求。堅持生態優先、綠色發展，優先加強生態建設，嚴格區域環境保護，劃定生態紅線、永久基本農田和城市開發邊界，加強耕地保護，加大造林和濕地恢復力度，打造綠色、森林、智慧、水城一體的新區。

嚴格區域環境保護，確保新區建設與生態環境統籌兼顧

「雄安新區生態環境優良、資源環境承載力較強，擁有華北平原最大的淡水湖白洋淀等。水資源比較豐富，可滿足區域生態用水需求。」國家發展改革委主任何立峰認為，雄安新區現有開發程度較低，發展空間比較充裕，具備高起點高標準開發建設的基本條件。

京津冀協同發展專家諮詢委員會委員、中國城市規劃設計研究院原院長李曉江認為，雄安新區規劃首先要堅持生態優先、綠色發展。雄安新區地處京津冀大氣環境和水環境敏感地區，緊鄰白洋淀，新區開發建設必須以生態環境保護為前提，全面實施生態、綠色發展戰略。

雄安新區應堅持先謀后動、規劃引領。相關專家建議，要堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，充分借鑒國際經驗，高標準高質量高水平編製新區規劃，把每一寸土地規劃得清清楚楚后再開工建設，確保新區開發建設與生態環境保護統籌兼顧，城市規模同資源環境承載能力相適應。

打造優美生態環境，就要創新設計、科學引領。李曉江認為，要擯棄單純功能布局和寬馬路、大廣場，採用多功能混合，密路網、小街區的宜人生活空間組織。要從城市布局上防止「攤大餅」，克服「大城市病」，降低對生態環境的衝擊，提高新區發展的靈活度、應變性。

打造優美生態環境，還要嚴守生態紅線、劃定永久基本農田和城市開發邊界。我省將嚴格實施新區內部管控，嚴格把控入區產業，所有項目都要經過科學論證評估，絕不能為了眼前利益降低門檻。同時，加大對新區周邊區域管控力度，劃定管控範圍和開發邊界，加強開發強度管制，實現土地節約集約利用。

打造優美生態環境，更要全力治污，改善周邊整體環境質量。「我們將從冬季清潔取暖、工業污染防治、機動車尾氣治理、揚塵綜合整治、城鄉增綠擴容等幾個方面，突出重點領域、重點時段和重點區域，全面推進新區大氣污染綜合治理工作。」省環保廳副廳長趙軍說。

同時，省環保廳還將全面實施「凈土行動」，以改善土壤環境質量為核心，以保障農產品質量和人居環境安全為目標，明確重點區域、行業和污染物，促進土壤與大氣、水污染協同治理，嚴控新增污染，減少污染存量，提升土壤環境承載力，為打造綠色、森林、智慧、水城一體的新區和京津冀生態環境支撐區提供有力保障。

推動白洋淀生態修復，使新區發展融於優良環境之中

雄安新區緊鄰「華北之腎」白洋淀，要構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市，作為華北平原最大淡水湖，白洋淀無疑將會提供重要生態支撐。

曾經，由於白洋淀湖泊生物結構的破壞和食物鏈的斷裂，造成了草型湖泊水體日益惡化，湖泊生態系統功能也逐步退化。近年來，我省全面實施白洋淀環境綜合治理和生態修復規劃，實施淀區清網工作，整治生活污染、狠抓工業污染防治，同時，建設白洋淀國家公園，加快引黃入冀補淀等河湖庫渠連通工程建設，不斷提高水生態修復能力。目前，白洋淀濕地保護區的生物多樣性狀況已得到明顯改善，生物鏈形成了較為合理的配置。

與此同時，我省正在推進白洋淀生態林帶建設，大力營造凈水護堤林、水源涵養林、生態經濟型防護林，積極推進白洋淀綠美生態走廊、環白洋淀生態景觀綠化帶、白洋淀連片美麗鄉村綠化工程等林業生態建設，構建生態綠色屏障。

「新區開發建設要以保護和修復白洋淀生態功能為前提，白洋淀生態修復也離不開整個流域的生態環境改善。要從改善華北平原生態環境全局著眼，將白洋淀流域生態修復作為一項重大工程同步開展工作。」京津冀協同發展專家諮詢委員會組長、中國工程院主席團名譽主席徐匡迪表示。

何立峰也提出，要高標準高質量組織編製白洋淀生態環境治理和保護規劃。目前，規劃正在有序推進，環境保護行動已經提速。4月5日，保定市王快、西大洋水庫聯合向保定市區、白洋淀進行生態補水。此次補水時間為兩個月，預計白洋淀收水量將超過3300萬立方米。

新區建設，生態布局是關鍵一環。相關專家建議，要充分考慮白洋淀生態水域和當地縱橫交錯的水網系統的藍色空間保護，同時構建陸域生態綠色空間體系，形成藍綠交織的生態體系，使新區的發展融於優良的生態環境之中。

把雄安新區建成人與自然和諧共處的現代化城市，對於推動京津冀生態修復和環境改善意義重大。京津冀協同發展專家諮詢委員會委員、國務院發展研究中心副主任張軍擴表示，雄安新區通過探索人口密集地區創新發展、綠色發展及生態環境保護的經驗，對京津冀及其他區域形成示範，促進更大範圍生態環境保護的協同推進。

「未來，我們看到的雄安新區將是一個全新概念的國家新區和城市發展模式。」李曉江說，2000平方公里的地域範圍內將形成以白洋淀為核心的優良的自然生態環境，形成以新區起步區、發展區和雄縣、安新、容城三個縣城構成的布局科學、品質優良的組團式新區，同時建設好經濟繁榮、環境優美的廣大鄉村，保護好田園風光。這將為中國新時期的城市發展和城鎮化走出一條全新的道路。