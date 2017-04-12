？ 亞心網訊(通訊員 托爾根 吾仁才次克)「您好!(散版塔!)」大家再跟著我念一遍，和布克賽爾縣文體局駐查干庫勒鄉伊克庫熱村黨支部書記卓日克圖帶著駐村工作隊隊員們領讀白板上的字句。

和布克賽爾縣查干庫勒鄉江根庫克村、伊克庫熱以蒙古族和哈薩克族為主，駐村幹部們在開展工作中遇到了語言交流上的困難。針對這一情況，和布克賽爾縣文體局駐查干庫勒鄉駐江根庫克村、伊克庫熱村工作隊開展每日學一句雙語課活動。 江根庫克村黨支部書記卓日克圖以兼通蒙、漢、哈3種語言的優勢，帶大家認真學習書寫和通讀。大家認真做好學習筆記，反覆朗讀。

通過每日學一句雙語，大家進一步增強雙語知識，提高服務群眾能力，為民辦實事好事。

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