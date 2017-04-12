▲凱特貝琴薩的逆天好身材真的逼死一堆中年婦女。（圖／翻攝自IG，2017.04.12）

43歲影星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）風韻猶存，她近日帶著18歲的女兒一起現身海邊度假，兩人在海灘大秀好身材，讓人驚訝母女倆身材也太好，身上絲毫沒有贅肉耶！

影星凱特貝琴薩即便已經邁入不惑之年，但好身材依舊。近日她帶著與麥可辛的女兒莉莉（Lily Mo Sheen）一起現身海灘，好久不見的莉莉剛滿18歲，外貌與身材極佳，顯然遺傳老媽的好基因。莉莉也隨即在IG放上火辣泳裝照，讓人驚訝原來她已經不是當年的小女孩了。而老媽凱特貝琴薩似乎也不甘示弱，在IG連放兩張比基尼照「回敬」女兒，讓網友驚呼母女檔實在辣到不科學。

▲凱特貝琴薩（右）攜手女兒莉莉（左）一起在IG曬比基尼照。（合成圖／翻攝自IG，2017.04.12）