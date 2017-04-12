辣到不科學 凱特貝琴薩攜女海邊曬奶NOWnews今日新聞 (2017-04-12 12:30)
43歲影星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）風韻猶存，她近日帶著18歲的女兒一起現身海邊度假，兩人在海灘大秀好身材，讓人驚訝母女倆身材也太好，身上絲毫沒有贅肉耶！
影星凱特貝琴薩即便已經邁入不惑之年，但好身材依舊。近日她帶著與麥可辛的女兒莉莉（Lily Mo Sheen）一起現身海灘，好久不見的莉莉剛滿18歲，外貌與身材極佳，顯然遺傳老媽的好基因。莉莉也隨即在IG放上火辣泳裝照，讓人驚訝原來她已經不是當年的小女孩了。而老媽凱特貝琴薩似乎也不甘示弱，在IG連放兩張比基尼照「回敬」女兒，讓網友驚呼母女檔實在辣到不科學。
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