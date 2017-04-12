（中央社記者邱國強北京12日電）中國大陸國台辦上午的記者會上，台灣媒體6度追問李明哲案。但對李妻李凈瑜台胞證為何遭註銷，國台辦發言人安峰山迴避不答，且聲稱大陸海協會並未收到家屬寄給李明哲的物品。



安峰山還說：「如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，『損害當事人的權益』。」



有關李明哲案，在中國大陸國務院台灣事務辦公室3月29日舉行的例行記者會上，率先提問的是陸媒。但今天的例行記者會上，陸媒對李明哲則選擇沈默，均由台媒提問，且多達6次。



與9日的答覆相較，安峰山今天針對李明哲案的回答則首度提到，由於2016年520以來兩岸聯繫溝通和協商談判機制已停擺，中國大陸海峽兩岸關係協會委託的是台灣「海峽兩岸交流服務中心」，向李凈瑜通報情況，並轉交李明哲的親筆信。



安峰山除重覆李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」接受「依法調查」的論調外，並指「如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，『損害當事人的權益』」。



他又聲稱：「台灣有關方面刻意把此事引向兩岸關係，『惡意攻擊大陸、推波助瀾』，只會使當前已經十分嚴峻的兩岸關係雪上加霜。」



安峰山聲稱海協會至今未收到李明哲家屬寄來的物品（含藥品等），則讓現場台媒頗為訝異。他並說，海協會先前轉達可轉交李明哲家屬的「相關物品」，但到目前為止，海協會並沒有收到來自當事人家屬的物品；而海協會並沒有就此事與海基會進一步聯繫。



行政院大陸委員會主任委員張小月11日表示，轉交李明哲的藥品已由海協會簽收。而副主任委員邱垂正上午向中央社表示，海峽交流基金會送達藥品後，有透過電話向海協會確認，且有簽收單。1060412