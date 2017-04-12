川習熱線 習：敘利亞問題應政治解決中央社 (2017-04-12 12:51)
（中央社台北12日電）中國大陸國家主席習近平今天與美國總統川普熱線。在美軍以敘利亞動用化武為由空襲敘國後，習近平表示，動用化武不可接受，敘利亞問題要堅持政治解決，聯合國安理會對此應保持團結。
至於朝鮮半島局勢，習近平重申，中國大陸堅持實現朝鮮半島無核化目標，堅持維護朝鮮半島和平穩定，主張透過和平方式解決問題，願與美方就朝鮮半島問題保持溝通協調。
據報導，習近平表示，雙方工作團隊要密切合作，確保川普今年訪問中國大陸取得豐碩成果。川普則說，期待對中國大陸進行國是訪問。兩人同意透過各種方式保持密切聯繫。
習近平美東時間6日在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假莊園會晤川普（Donald Trump），美國當晚就對敘利亞發動飛彈攻擊。此舉被普遍解讀為對北韓的警告。
中國大陸央視新聞今天報導，習近平12日上午與川普通話時說，任何使用化學武器的行為都不可接受。敘利亞問題要堅持政治解決方向。聯合國安全理事會保持團結對解決敘利亞問題非常重要，希望安理會「發出一致聲音」。
美國與中國大陸都是聯合國安理會常任理事國。而這是「川習會」後，習近平首度對敘利亞問題表態。
對於北韓屢屢核試並試射飛彈，川普美東時間11日在推特發文說：「北韓正在找麻煩，如果中國決定幫忙，那很好。若不幫，我們將在沒有他們的情況下解決這個問題。U.S.A。」1060412
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