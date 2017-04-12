杭州地震 網友：有史以來震感最強中央社 (2017-04-12 12:39)
（中央社台北12日電）中國大陸浙江省杭州市今天凌晨2時25分發生芮氏規模4.2地震，震源深度15公里，截至發稿為止，尚未傳傷亡情況。大陸網友紛紛上網留言說，「這次地震在（微信）朋友圈震感最強烈。」
中新社報導，浙江省杭州市臨安市（北緯30.08度，東經119.34度）12日凌晨2時25分發生4.2地震。截至上午9時，尚未發現民房倒塌和人員傷亡等災情。
地震發生後，臨安市民政局迅速啟動災害救助因應方案，連夜透過災害救助微信群、QQ群，災情預警指令；立即啟用村級避災安置點等。
許多還沒有睡的網友紛紛上網留言說，感覺到震感，形容此次地震「在（微信）朋友圈震感最強烈。」有網友說，「雷峰塔還好嗎？靈隱寺還OK嗎？西湖呢？我還沒去過呢…」1060412
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