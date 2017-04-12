本次追劇指南，將帶你穿越時空回到最初！談到青春絕不能忘記「修二與彰」，不只是年輕的代名詞，更是每個人的回憶！龜梨和也終於合體山下智久演出新劇《我是命運的人》，再展默契！ 小栗旬披「假面」，演出渾身是祕密的《特搜班》，精彩對戲西島秀俊；《反轉Reverse》藤原龍也再次聯手戶田惠梨香，演繹最真實人性！

《我是命運的人》 20代的青春回憶！龜梨和也攜手山P

還記得青春回憶「修二與彰」嗎？（時代的流淚啊～）聽到龜梨和也終於在時隔12年後合體山下智久，演出日劇《我是命運的人》，超感動der！雖然女主角不是堀北真希，但是這一次請來木村文乃擔綱女主角，她曾經與木村拓哉合作日劇《A LIFE～深愛的人～》，演技不凡讓她終於晉身女一。而青春的三人能不能展現默契，演繹逗趣的愛情故事，讓我好想看～～～（捧臉）

《我是命運的人》故事描述，龜梨和也飾演的男主角正木誠是個相信命運的男人（看來又是個搞笑的角色呢XDDD），一直「勇往直前」的相信所謂的命中注定；木村文乃則是飾演與正木城個性完全相反的女主角湖月晴子，超「現實」的走著她的戀愛大道。而謎樣的男子（山下智久飾）自稱神，不斷的建議正木誠追求晴子的方法，甚至還說他們如果不在一起，世界會毀滅！以「命運」為開始的愛情，將會如何發展呢？

《CRISIS~公安機動搜查隊特搜班》 小栗旬上演不能說的祕密

由小栗旬與西島秀俊主演的日劇《CRISIS~公安機動搜查隊特搜班》將於日本時間今（12）日播出，而其實這部戲早就未演先轟動，不僅演員都是實力派，劇情更是超吸引人，甚至參加在法國坎城舉行的世界國際影像展「MIPTV」，成為第一部在當地進行世界首映的亞洲影集。

此劇講述，必須要面對恐怖分子、間諜等危害國家組織的搜查部隊公安機動搜查隊特搜班，當中每位成員雖然都有強項，但同時也都有「不能說的祕密」，看似光明的形象卻也兼具陰暗的一面，比如執行政府交代的「黯黑」任務。「日劇小天王」小栗旬在劇中飾演前自衛隊員稻見朗，隱瞞過去假裝成開朗的模樣，實則是擁有心靈創傷的角色，與西島秀俊飾演的田丸三郎將會有許多精彩的對手戲。

▲小栗旬（左）這一次飾演「雙面人」，與西島秀俊有精彩對手戲。（圖／翻攝自公安機動搜查隊特搜班臉書，2017.04.11）

跨世合作又一發！ 「夜神月」聯手「彌海砂」《反轉Reverse》

不能讓男男CP的跨世合作搶盡風采！這一次請來曾經在電影《死亡筆記本》系列中，演出夜神月、彌海砂的藤原龍也及戶田惠梨香，兩人也是時隔10年來首次再合作。《反轉Reverse》改編自湊佳苗的同名小說，擅長描寫「人性」的原著，加上兩位具有默契的實力派演員，劇迷期待指數超高。

《反轉Reverse》的故事講述，由藤原龍也飾演的男主角深瀨和久因為外表與能力都並不出色，唯一的優點就是會煮咖啡，因此大學畢業後在一家咖啡店上班。進而遇見了女主角越智美穗子（戶田惠梨香飾），兩人交往後，美穗子卻收到了一封只有一句「深瀨和久殺人了」的信，故事就此展開。本劇直指許多「人性黑暗面」，看似普通的日常，很有可能在一夕之間崩塌，那麼，你還敢面對真相嗎？